L’émission Politique sur France 2 : Regarder le débat avec Laurent Wauquiez en direct streaming TV

L’émission Politique en vidéo et en direct à la télévision sur la chaîne France 2 > Ce soir, le moment politique de France 2 ; l’émission politique, accueille Laurent Wauquiez, afin de débattre de ses futures intentions. Sachez qu’il est possible de regarder L’émission politique et le débat avec Laurent Wauquiez en direct à la TV sur France 2, à partir de 21 heures ce jeudi 25 janvier 2018.

Pour ce nouveau numéro en direct de l’émission politique, c’est Laurent Wauquiez qui est le principal invité. Dans les faits, c’est lors du congrès des Républicains qui s’est tenu le 10 décembre 2017, que Laurent Wauquiez a été élu comme président du parti Les Républicains, et ce, dès le premier tour du scrutin. Ce soir, Laurent Wauquiez fait face à Léa Salamé, François Lenglet, Nathalie Saint-Cricq et Jean-Baptiste Marteau. Il entend notamment revenir sur son parcours et expliquer les plus grandes lignes de la ligne politique qu’il entend imprimer au parti Les Républicains.

Il viendra également affirmer et expliquer ses positions face aux critiques qui ont pu lui être adressées tout au long de sa campagne, mais également après le résultat des votes. Il devra également répondre aux questions des journalistes et des invités qui se succèdent tout au long de la soirée. Nul doute que Laurent Wauquiez devra aussi s’expliquer sur cette polémique et cette pression infligée à France 3, pour empêcher la diffusion d’un reportage.

