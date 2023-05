Recette de Salade Mechouia : une Entrée Froide

Coucou, de retour à notre rubrique Délices Tixup, vous avez surement eu faim depuis notre dernier Délice. Toutes mes excuses, régalez vous avec notre spécialité du jour et l’un de nos meilleurs plats tunisiens pour les amoureux du gout et surtout les plus gourmands. Salade mechouia ci-dessous, accompagnée par une bonne Mloukhia et pour finir, des délicieux biscuits sablés !

Ingrédients:

4 Poivrons

5 tomates

Gousse d’ail

Jus de citron

Sel, Poivre

2 cuil. à soupe d’huile d’olives

Thon, Câpres

Préparation :

Lacez les tomates et les piments dans un plateau et laissez griller durant 30 min. A mi-cuisson retournez les légumes dans l’autre sens et ajouter la gousse d’ail.

Laissez griller jusqu’à ce que la peau noircisse et devienne plus tendre.

Une fois cuits, il faut les éplucher (poivrons tomates et ail) avec douceur afin que la peau ne se détache pas avec les poivrons.

Ensuite, prendre les poivrons bien nettoyés et épépinés. Les placez dans un MEHRES*, sinon vous pouvez utiliser un mixeur, mais gardez l’œil sur les poivrons, les tomates et l’ail pour qu’ils ne soient pas trop broyés.

Videz le mélange dans un petit saladier et rajoutez deux cuillères d’huile d’olive, une cuillère de jus de citron frais, sel, poivre, des câpres et bien mélanger le tout.

Bon appétit à tous !

