3 Salades-Repas « Spécial Printemps »

Envie d’un déjeuner ou d’un dîner sain et léger ? Idéales au printemps, les salades-repas vous permettent de manger à votre faim sans accumuler les kilos, tout en faisant le plein de vitamines ! Afin de varier les plaisirs, voici 3 recettes à la fois savoureuses et faciles à réaliser. Toutes les quantités sont prévues pour 2 personnes.

Salade de Riz, Légumes et Champignons

Voilà une salade complète qui met les légumes de printemps à l’honneur ! Rien de mieux que des végétaux de saison pour apporter à l’organisme tous les nutriments dont il a besoin…

Ingrédients :

50 g de riz

25 g de champignons de Paris

25 g de petits pois frais

1/2 boite de maïs

1 carotte nouvelle

du persil

de quoi faire une vinaigrette

Dans deux casseroles différentes, faites cuire le riz et les petits pois, puis réservez-les afin qu’ils refroidissent. Ensuite, émincez finement les champignons de Paris, puis faites-les revenir à la poêle dans un peu d’huile d’olive. Salez-les. Pelez et râpez la carotte nouvelle et ciselez le persil. Mélangez tous les ingrédients dans un saladier, en y ajoutant le maïs préalablement égoutté. Terminez en préparant votre vinaigrette préférée.

Salade de Boulgour Esprit Taboulé

Inspirée d’une recette imaginée par HelloFresh, cette salade très rafraîchissante remplace avantageusement la semoule par le boulgour, très utilisé au Moyen-Orient et réputé pour sa richesse en fibres. Une recette aux accents voyageurs pour compléter notre délicieuse salade mechouia !

Ingrédients :

150 g de boulgour

100 g de tomates séchées

1/2 concombre

80 g de salade verte

1 petit oignon rouge

1/2 citron

1/2 yaourt à la grecque

un peu de persil

un peu de menthe

du cumin en poudre

un poignée de pistaches

un cube de bouillon de légumes

Commencez par faire bouillir une grande casserole d’eau, puis émiettez-y le cube de bouillon de légumes. Versez ensuite le boulgour dans l’eau. Laissez cuire une quinzaine de minutes à feu moyen, égouttez et rincez à l’eau froide. Émincez l’oignon rouge, puis faites-le revenir dans un peu d’huile d’olive après l’avoir saupoudré de cumin. Pelez puis émincez le concombre. Lavez le citron, prélevez-en le zeste à la râpe, puis récoltez-en le jus au presse-agrume. Ciselez la menthe et le persil puis décortiquez et hachez les pistaches. Terminer en coupant les tomates séchées en petits morceaux. Placez tous ces ingrédients dans un saladier avec le demi-yaourt à la grecque, puis salez et poivrez la préparation.

Salade de Pâtes au Saumon, Concombre et Pomme

Voilà une salade fraîche et rassasiante, aux jolies couleurs typiques du printemps : une touche de rose avec le poisson et une touche de vert avec les fruits et légumes. Pas de doute sur la saison !

Ingrédients :

130 g de pâtes au blé complet

30 g de saumon fumé (ou de truite fumée)

1/2 concombre

1 petite pomme verte

1 yaourt de vache ou de brebis nature

1 échalote

1 citron

Faites cuire les pâtes en suivant les instructions notées sur le paquet, puis égouttez-les et passez-les sous l’eau froide. Épluchez et émincez l’échalote. Pelez le demi-concombre et la pomme, puis découpez-les en petits dés. Débitez ensuite le saumon et la truite en fines lanières. Placez tous ces ingrédients dans un saladier puis ajoutez-y le yaourt nature ainsi qu’une bonne cuillerée à soupe de jus de citron. Salez, poivrez et mélangez le tout avec soin. Mettez votre salade de pâtes au réfrigérateur jusqu’à l’heure du repas pour pouvoir profiter d’un déjeuner bien frais.

Grâce à ces trois salades printanières toute simples à confectionner, vous allez garder la forme et la santé toute la saison ! Des recettes à alterner avec un petit dîner minceur, à déguster en amoureux, pour un peu plus de sophistication.