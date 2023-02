Comment Boursorama Banque facilite-t-elle la gestion des comptes à distance ?

Boursorama Banque est une banque en ligne qui facilite la gestion des comptes à distance. Avec ce type de services numériques, vous pouvez gérer votre compte bancaire sans avoir à vous déplacer en agence. C’est pratique, efficace et pas cher. Voici comment vous pouvez en profiter.

Au programme de notre article sur les services à distance de Boursorama Banque

Boursorama Banque est une banque en ligne française créée en 1995, qui a pour objectif de faciliter la vie de ses clients en leur offrant des services bancaires accessibles à tout moment depuis leur ordinateur ou leur téléphone portable.

L’application intuitive de Boursorama Banque

Boursorama Banque propose une application mobile intuitive et simple d’utilisation qui vous permet de consulter votre solde, vos dernières transactions, vos virements et prélèvements en cours, et bien plus encore. Vous pouvez également effectuer des virements, ajouter des bénéficiaires, bloquer votre carte bancaire, et même ouvrir un compte en ligne en quelques minutes seulement.

Des fonctionnalités web pour vos comptes à distance

Ensuite, Boursorama Banque dispose également d’un site web ergonomique qui vous permet de gérer toutes les fonctionnalités de votre compte bancaire. Vous pouvez y retrouver vos relevés de compte, réaliser des opérations bancaires en quelques clics, gérer vos comptes d’épargne et même souscrire à des produits d’assurance.

Tous les clients de Boursorama Banque peuvent gérer leur compte bancaire, effectuer des opérations courantes comme des virements ou des prélèvements, ou encore suivre l’évolution de leur portefeuille d’actions en bourse. En ligne, de chez eux, du bureau ou en déplacement.

Le service clients à distance de Boursorama Banque

Boursorama Banque propose un service client disponible 7j/7 par téléphone, chat et email, pour répondre à toutes vos questions et vous aider dans la gestion de votre compte. Au final, avec Boursorama Banque, la gestion de votre compte bancaire à distance est simple, rapide et sécurisée. Une application mobile intuitive, un site web ergonomique et un service client disponible en permanence sont vos meilleurs alliés.

Une ouverture de compte 100% en ligne

L’une des fonctionnalités les plus appréciées des clients de Boursorama Banque est la possibilité d’ouvrir un compte en quelques minutes seulement, sans avoir à se déplacer en agence. En effet, tout se passe en ligne, depuis la signature électronique du contrat jusqu’à la validation de l’ouverture du compte.

Boursorama Banque propose une carte bancaire gratuite, disponible dès l’ouverture du compte, ainsi que des produits et des services innovants pour faciliter la vie de ses clients, comme EasyMove, un service gratuit pour changer de banque, ou Wicount 360, qui permet de payer ses achats en ligne en toute sécurité. Et pour les pros, Boursorama Pro offre des fonctionnalités innovantes et gratuites qui facilitent la vie au quotidien, ainsi qu’une gamme complète de cartes bancaires et de services associés.