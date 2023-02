Boursorama Parrainage : Offre Boostée de 170€ de Prime

Boursorama Parrainage : cette fois l’offre est exceptionnelle. Voici comment récupérer 170 euros de prime exceptionnelle en ouvrant gratuitement un compte en ligne de la banque Boursorama. En deux minutes, ouvrez votre compte et récupérez une récompense maximum pour le filleul.

Boursorama Parrainage : on vous explique tout

Si vous cherchez à ouvrir un compte dans une banque en ligne et si vous voulez profiter d’un parrainage boosté, vous êtes au bon endroit. C’est l’un des plans flash dont Boursorama Banque a le secret. Pendant quelques jours, la banque en ligne relance son offre de parrainage boosté. Aujourd’hui, la prime du filleul est de 170 € net à toucher immédiatement pour toute ouverture d’un premier compte en banque.

90% de clients Boursorama parrainent d’autres clients

En quelques années, Boursorama a réussi à devenir la banque en ligne leader du marché pour les offres de parrainage particulièrement attractives. Aujourd’hui, 90 % des clients de Boursorama la recommandent auprès de leurs amis et de leur famille à la recherche d’une nouvelle banque en ligne.

Avec ce taux élevé de parrainage, rien d’étonnant à ce que Boursorama soit régulièrement classée parmi les banques en lignes les moins chères du marché (encore une fois en 2022 selon l’enquête du journal Le Monde) et parmi les banques préférées des Français.

Boursorama Parrainage Boosté : une Offre Exceptionnelle pour toute Ouverture de Compte

Ouvrir un compte dans une banque en ligne pour payer moins de frais et économiser, c’est l’un des arguments principaux avancés par Boursorama. A long terme, la majorité des clients est donc gagnante à transférer leur compte vers Internet. Les cartes bancaires sont toujours gratuites, mais aussi de nombreux services comme la tenue de compte, les paiements et retraits en euros en France et à l’étranger ou encore les prélèvements et virements en euros en France et en Zone SEPA.

Boursorama Parrainage : une prime boostée exceptionnelle

170€ de Prime pour le Filleul avec Boursorama Parrainage

En temps normal, les filleuls peuvent espérer récupérer une prime de l’ordre de 50 à 80 €, offerts par Boursorama pour toute première ouverture de compte. Mais régulièrement des offres promotionnelles viennent booster ce montant. La plupart du temps, cette augmentation permet de profiter d’une prime de 110 €.

Cette récompense de parrainage Boursorama est déjà élevée, mais actuellement, elle est tout simplement exceptionnelle. On parle de 170 euros à récupérer rapidement dès l’ouverture du compte, le genre de montant rarement proposé par Boursorama Banque. L’opportunité est donc toute trouvée de franchir le pas.

