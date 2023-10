Dans les faits, les banques espèrent beaucoup de ce que l’on peut qualifier de « silver économie ».

24 % de la population Française a plus de 60 ans, et cela pourra même aller jusqu’à 34 % de la population d’ici 2050. Cette tranche d’âge représente donc la silver économie, un marché de 130 milliards d’euros.

Pour les banques, les retraités représentent un poids économique de taille. En effet, ils détiennent 66 % de l’épargne, et représentent 54 % de la consommation nationale et 45 % des encours de crédits à la consommation. Ils jouent donc un rôle essentiel dans l’économie. Les retraités sont également 70 % à posséder un compte dans la même banque depuis plus de quinze années. Sur le papier, donc, les banques misent beaucoup sur les retraités, et pour diverses raisons.

Pourquoi les banques misent tout sur les retraités ?

En premier lieu, il conviendra de rester comme la banque principale des retraités, en proposant toujours plus de moyens. Il faut aussi fidéliser les retraités en proposant des modèles spécifiques. Il convient aussi d’attirer de nouveaux clients, comme les descendants des retraités. Enfin, la valorisation des retraités est à l’étude. Car oui, les retraités peuvent souscrire des assurances facilement, si ces dernières sont bien expliquées. Les banques revoient également les offres produit. Proposer un livret spécialement dédié aux retraités est quelque chose qui revient souvent. Comme les offres en viager, qui permettent de trouver directement des ressources et un capital. Ces derniers seront donc les bienvenus, à un moment donné. Lors d’un départ en maison de retraite. L’approche commerciale envers les retraités est donc intégralement modifiée par les banques.

