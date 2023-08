Comment choisir un PC portable à double écran ?

Les PC Portables connaissent une nouvelle évolution de taille, celle du double écran. L’on retrouve donc des surfaces tactiles sur les PC Portables, capables d’afficher des vidéos et autres raccourcis directement sur la partie du clavier.

Un écran supplémentaire

Il y a quelque temps déjà, Asus avait mis au point la technologie Screenpad. Dès lors, il était possible de retrouver un écran tactile à la place de l’habituelle touchbar. Ici, l’écran possédait plusieurs fonctionnements. Il pouvait être utilisé pour diriger la souris, comme une extension d’affichage (vidéos notamment), ou comme une interface capable de diriger les applications. Changement pour HP, qui arbore un deuxième écran au-dessus des touches du clavier. En plus du touchpad habituel.

L’utilité du double écran

Clairement, il est ici question de l’interface tactile proposée. Pour plus de simplicité notamment. Par exemple, sur un Zenbook d’Asus, cet écran affiche une calculatrice, le contrôle du volume audio, un calendrier, un pavé numérique et même les notifications du smartphone. Il est aussi possible de visionner une vidéo YouTube, tout en conservant sa page principale sur l’écran classique. Pour HP, cet écran supplémentaire à interface tactile permet d’afficher Discord ou Twitch lors de jeux. Parfait donc, pour les gamers.

Une technologie appréciée

Il y a une certitude, c’est que cette technologie Screenpad est très appréciée des utilisateurs. La productivité est même décuplée – tout en soignant le côté pratique. Cette même technologie est de plus en plus présente sur divers modèles, même sur des modèles plus abordables. Ces mêmes PC Portable à double écran sont à acheter sur Amazon.

