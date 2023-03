Le classement des plus grandes banques en Europe

Vous vous demandez quelles sont les plus grandes banques en Europe ? Vous êtes au bon endroit. Voici le classement et l’analyse approfondie des 10 plus grands établissements bancaires européens.

Les plus grandes banques en Europe

Comme dans beaucoup d’autres secteurs des services, il existe de nombreuses banques en Europe. Et certaines sont de taille mondiale. Les 5 plus grandes banques en Europe en termes de total de bilan sont BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Société Générale et Unicredit.

Ce classement est basé sur le montant total des actifs détenus par chaque banque européenne. Cela peut inclure des investissements, des prêts, des dépôts et d’autres actifs portés au bilan. Mais en réalité, il existe plusieurs critères pour classer les banques.

Selon Statista, en 2021, la banque Santander était en tête du classement avec un total d’actifs de 1,4 billion d’euros. La deuxième place était occupée par la banque Crédit Agricole avec un total d’actifs de 1,3 billion d’euros. La banque BNP Paribas se classait en troisième position avec un total d’actifs de 1,2 billion d’euros. La banque HSBC et la Deutsche Bank complétaient le top 5 avec des totaux d’actifs de 996 milliards d’euros et de 847 milliards d’euros respectivement.

Rentabilité

La rentabilité mesure la performance financière d’une banque, y compris le pourcentage de profits qu’elle génère par rapport à ses actifs totaux et ses fonds propres. Les 5 plus grandes banques européennes pour la rentabilité sont souvent considérées comme étant UBS, BNP Paribas, Crédit Suisse, Deutsche Bank et Barclays.

Attention : notez que la rentabilité est un critère très volatile. Ce classement des banques les plus rentables peut énormément varier d’une année à l’autre en fonction des résultats financiers de tel ou tel acteur de l’industrie bancaire européenne.

Les ratios de rentabilité, tels que le ratio de rentabilité des fonds propres (ROE) et le ratio de rentabilité des actifs (ROA) permettent d’évaluer la performance financière des banques. Les données montrent que les banques européennes ont enregistré un ROE inférieur à celui des banques américaines récemment. En 2019, le ROE moyen des banques européennes était de 6,6%, tandis que celui des banques américaines était de 10,2%. Le ROA des banques européennes était également inférieur à celui des banques américaines, à 1,3% contre 1,7%. Les analystes attribuent cette différence de rentabilité à la réglementation plus stricte en Europe, à la baisse des taux d’intérêt et à la concurrence accrue des nouvelles entreprises de fintech.

Capitalisation boursière, le classement des plus grandes banques en Europe

C’est la valeur totale de la banque en bourse. Cela peut être un indicateur de la santé financière d’une banque et de sa capacité à générer des profits pour ses actionnaires.

Les 5 plus grandes banques en Europe pour la capitalisation boursière sont BNP Paribas, HSBC, Crédit Suisse, Deutsche Bank et Société Générale (maison-mère de Boursorama Banque). Comme pour la rentabilité, il est important de noter que la capitalisation boursière varie au gré des cours de Bourse…

L’article « Les plus grandes banques en Europe » publié sur economy-pedia.com examine les 10 plus grandes banques en Europe en termes de total d’actifs. Les banques classées incluent : Santander, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, UniCredit, ING Group, Deutsche Bank, HSBC, Barclays et Royal Bank of Scotland. Les actifs totaux de ces banques se situent entre 1,1 billion d’euros et 1,9 billion d’euros.

Qualité des actifs

Ce critère du classement est plus difficile à mesurer, notamment la qualité des prêts accordés. Les 5 plus grandes banques européennes pour la qualité des actifs sont généralement considérées comme étant UBS, Crédit Suisse, BNP Paribas, HSBC et Deutsche Bank.

Ce classement dépend de différents indicateurs tels que la qualité des prêts, la solvabilité, la stabilité financière et les ratios de crédit à risque. Les banques sont également soumises à des contrôles réguliers de la part de superviseurs financiers, tels que la Banque centrale européenne,

Une vidéo sur les faillites bancaires américaines et les risques pour les plus grandes banques en Europe ?

Que se passe-t-il sur les valeurs bancaires américaines ? Est-ce le début d’une nouvelle crise financière mondiale ? Et quels sont les risques pour les plus grandes banques européennes ?

En vidéo, regardez cette analyse en profondeur de la situation. En quelques jours, les banques américaines ont effacé plus de 100 milliards de dollars de valeur boursière, un bouillon de 9.5 % pour JP Morgan, de 11.6 % pour la Bank of America, ou encore de 12.2 % pour Wells Fargo, et l’index Nasdaq Banks a dévissé de 15 %. Pour les nombreux épargnants qui ont de l’argent en dépôt dans une banque, il est urgent d’en savoir plus.

Une question ? Une remarque ? Nos experts vous répondent personnellement.

Nous espérons que cet article sur les plus grandes banques en Europe vous a apporté une meilleure compréhension de la puissance et du développement du secteur financier européen. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous. Nos experts vous répondront personnellement.

UBS

Première banque à apparaître ici, la banque UBS arrive à la cinquième position des plus grandes banques en Europe. Avec un produit net bancaire, de 26 milliards d’euros. Tout déduit, son résultat net est de 4 milliards d’euros.

Crédit Agricole

Première banque Française de ce classement, le Crédit Agricole. Son produit net bancaire se hisse à 33 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,8 milliards d’euros.

BNP Paribas, parmi les plus grandes banques en Europe

Autre banque Française, avec un produit net bancaire très élevé. À hauteur de 42 milliards d’euros ! Pour la BNP Paribas, son résultat net est de 7,5 milliards d’euros.

HSBC

En deuxième position, la banque HSBC. Cette banque Britannique possède un produit net bancaire de 46 milliards d’euros. Mais c’est sur le résultat net que la banque se démarque. Notamment en étant la banque avec le meilleur résultat net. Pas moins de 13 milliards d’euros.

Santander

Voilà donc la plus grande banque en Europe. Avec pas moins de 48 milliards d’euros en produit net bancaire. Son résultat net est cependant moins élevé que celui de HSBC. Il est de 9 milliards d’euros.

A la recherche d’un livre pour comprendre les mécanismes des grandes crises bancaires ?

Ce livre fait le récit des plus exemplaires des crises bancaires : la fameuse bulle sur les tulipes dans la Hollande du XVIIe siècle ; la première bulle boursière dans la France du Régent ; la crise financière de 1907, qui a conduit à créer la banque centrale des États-Unis. Puis Christian Chavagneux revient sur la crise de 1929. Se dessine ensuite la crise des subprime et la crise des dettes publiques en Europe. Pour comprendre les mécanismes à l’œuvre et pour enrichir votre culture générale, lisez Une brève histoire des crises financières Poche de Christian Chavagneux.