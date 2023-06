Lagos, une excellente destination de vacances en Algarve

Ville incroyable d’Algarve, Lagos offre beaucoup de choses à faire pour les nombreux vacanciers.

Plages magnifiques, vie nocturne plus que convaincante ou encore centre historique de charme, font de Lagos une destination incontournable. Et pour toute la famille.

Lagos peut également servir de base pour les vacanciers intrépides. En effet, Lagos est une destination de choix pour l’exploration de l’Algarve de l’ouest, tant la ville est bien desservie par les transports en commun. Cela permet donc des escapades d’une journée, sans crainte de ne pouvoir rentrer à l’hôtel par exemple. À Lagos, la culture Portugaise traditionnelle se marie plus que bien avec les plages et autres aménagements touristiques. Comme ces parcs aquatiques, zoos et autres monuments historiques. Le sud de Lagos est aussi un endroit à visiter de près. Ici se trouve le Cap de Ponta da Piedade. Grottes, falaises et cavernes spectaculaires à l’ordre du jour.

Le planning des vacances

Le mieux pour les vacances à Lagos, une semaine. En une semaine, il est alors possible de passer du temps sur les plages, mais également visiter tout les lieux d’intérêts. Deux jours à Lagos sont également possibles. Dès lors, le premier jour servira à la découverte des sites historiques, tandis que le second pourra mettre en avant le vertige des falaises. Les familles y trouveront également leur compte, d’autant que Lagos se veut plus calme la nuit que d’autres villes touristiques. Un service de transports permet de rejoindre les parcs d’attractions en toute simplicité. Les plages, quant à elles, jouissent de sable blanc et d’une eau très claire.

En vidéo l’émission officielle Echappées Belles propose de documentaire pour mieux connaître l’Algarve dans le sud du Portugal

