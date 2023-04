Restauration : le jackpot du café gourmand

Le café gourmand est rapidement devenu un incontournable de la restauration.

Présent de plus en plus, aussi bien dans les brasseries que dans les plus grands restaurants, le café gourmand propose de nombreux desserts en une fois. Pour le professionnel, il est question de marges plus importantes, et des produits, souvent industriels.

Produits industriels à 90 %

Réaliser un café gourmand, tous les jours, n’est pas vraiment possible. D’autant qu’il faudrait une main d’œuvre plus que qualifiée pour réussir ce tour de force. Dès lors, nombreux sont les professionnels à se tourner vers les pâtisseries terminées. Et ils sont beaucoup. Dans les faits, 90 % des cafés gourmands proposent au moins une partie de produits industriels. Le PDG de Mademoiselle Desserts, Didier Boudy, souligne que «Depuis 2011, nos volumes de production sur les minidesserts ne cessent d’augmenter».

Facile à obtenir

Sur le papier, il n’est pas vraiment compliqué de récupérer ces pâtisseries. Bien au contraire. Un simple contact avec un grossiste peut suffire pour obtenir toutes les informations. La livraison se veut également discrète, et les camions arrivent tôt le matin. Niveau utilisation ? Il n’est pas question d’une quelconque qualification. Micro-ondes, laisser reposer ; tout est simple. Et il suffit d’utiliser une madeleine (Saint-Michel par exemple), pour passer le tout en fait maison.

Des marges et beaucoup de sucres

Sur un plan tarifaire, le café gourmand est imbattable. Les marges sont également très élevées. Exemple avec des coulants au chocolat. Parfois vendus très chers, ils reviennent, en moyenne, à 50 centimes d’euro par pièce. Attention cependant, puisque, même si certaines recettes parviennent à convaincre gustativement, ces dernières sont remplies de sucres, de graisses et d’additifs. À souligner qu’un simple petit macaron et un minicoulant s’envolent sur un plan calorique. Pas moins de 190 calories !