Le top 5 des astuces pour payer son assurance auto moins cher

Pour payer son assurance auto moins cher, il existe quelques astuces à prendre en compte.

Avec la nouvelle année, le cabinet de conseil Facts & Figures assure une hausse des assurances auto, de 1 à 2 %. Pour pallier à ces hausses présentes depuis plusieurs années maintenant, retour sur le top 5 des astuces à utiliser au moment de choisir son assurance auto moins chère.



Première des astuces, se pencher sur l’assurance auto au kilomètre. Ce qui se veut être une très bonne alternative pour les petits rouleurs. En effet, il est tout à fait possible de prendre une assurance, qui se veut proportionnelle à la distance parcourue dans l’année. Et les économies sont présentes. Jusqu’à 50 %. Autre astuce, utiliser les boîtiers connectés. Les nouveaux boîtiers connectés permettent, une fois mis dans la boîte à gants, de surveiller la vitesse moyenne, les freinages brusques et les accélérations. Un bon score, et il sera possible d’être considéré comme un client sans risque. Pour un jeune conducteur, la prime peut être réduite jusqu’à 40 %. En revanche, et pour un conducteur plus expérimenté, l’économie est de l’ordre de quelques dizaines d’euros chaque année.



Voiture bon marché, couverture et conduite accompagnée

Attention au premier choix de véhicule, ou lors d’un changement. En effet, plus le véhicule possède une motorisation puissante, et plus il sera cher au moment de choisir son assurance auto. Car à risque sur la route. Et cela vaut également pour l’âge du véhicule. La couverture est aussi quelque chose à surveiller. En effet, il faut savoir que plus un véhicule est ancien, et plus ce dernier perd de la valeur. Conserver un niveau élevé de couverture est donc inutile pour des véhicules anciens. Enfin, il faut toujours penser à la conduite accompagnée pour le permis. La compagnie d’assurances sera rassurée et il sera possible d’obtenir de meilleurs tarifs.