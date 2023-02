Immobilier : quels sont les quartiers de Paris en forte croissance ?

Depuis quelque temps maintenant, certains quartiers de Paris connaissent une forte croissance sur le plan de l’immobilier.

Grâce à une enquête de Meilleursagents.com, il est possible de connaître quels quartiers de Paris ont connu une croissance. L’enquête a analysé 15 000 annonces sur les 80 quartiers que compte Paris.

Avant tout, il convient de signaler que les loyers Parisiens se sont déjà envolés depuis la suppression de l’encadrement des loyers. Une loi qui avait été décidée à la fin de l’année 2017 par la justice. Sur cette enquête de Meilleursagents.com, il est possible d’apprendre que certains quartiers de Paris ont connu des hausses de loyers importantes. Ainsi, à Notre-Dame dans le quatrième, Monnaie dans le sixième, et Jardin-des-Plantes dans le cinquième, le pourcentage de logements qui dépassent le plafond de l’encadrement des loyers fixé en 2017 est sans appel. Respectivement 74, 70 et 66 %.

Une croissance moindre ailleurs

Certains quartiers, cependant, ont connu des hausses bien moins importantes. C’est le cas notamment de Necker, Pont-de-Flandre et Goutte-d’Or. Avec des hausses comprises entre 19 et 25 %. Sur le papier cependant, les propriétaires qui affichaient des loyers trop élevés n’étaient pas sanctionnés. En effet, le dispositif, d’après les dires d’Ian Brossat, chargé du logement et adjoint de la maire de Paris, misait sur «la vigilance des locataires qui renonçaient à faire un recours». Mais cette loi pourrait bien évoluer en faveur des locataires, puisqu’il est question de mettre un terme à l’absence de sanction pour le propriétaire. Le texte devrait permettre la restitution des loyers trop perçus, et infliger une amende de 5 000 euros pour une personne physique. Et de 15 000 euros pour une personne morale. En plus de remettre en place l’encadrement des loyers.