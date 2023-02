Les 5 jeunes les plus prometteurs de Ligue 1

La Ligue 1 de football peut parfois être un bon endroit pour y découvrir les futures stars.

En effet, qui ne se souvient pas d’Eden Hazard par exemple ? Ou même de Didier Drogba ? Et la Ligue 1 réserve encore quelques surprises.

Stanley N’Soki

Bien que très peu visible l’an passé avec le PSG, le jeune joueur de 19 ans se montre à son avantage depuis le début de la préparation du Paris Saint-Germain. Sa présence contre l’AS Monaco lors du Trophée des Champions permettra d’ailleurs au joueur de délivrer deux passes décisives. S’il ne reste plus qu’une année de contrat au joueur, il ne fait nul doute qu’il sera à surveiller de près.

Youri Tielemans

Le milieu Belge a rejoint l’AS Monaco pour 25 millions d’euros cet été. Une fois qu’il se sera acclimaté à ce nouvel environnement, il ne fait nul doute que ce jeune de 21 ans parviendra à faire sensation. Pour rappel, Youri Tielemans est capable de passes incroyables, et se montre techniquement très bon.

Houssem Aouar

Véritable révélation de Lyon, mais aussi du championnat de Ligue 1 de façon plus générale. Depuis sa première titularisation face à Dijon le 23 septembre 2017, Houssem Aouar ne cesse d’impressionner. À tel point que le FC Barcelone s’est déjà déplacé à plusieurs reprises pour le voir évoluer.

Martin Terrier

Évoluant avec l’OL, Martin Terrier est efficace devant et peut jouer aussi bien dans l’axe que sur l’aile gauche. C’est depuis le 5 septembre 2017 et cette titularisation avec l’équipe de France espoir que le joueur se montre plus qu’à son avantage. Pour rappel, il était entré avant l’heure de jeu alors que la France était menée un but à zéro. Il inscrira un triplé et offrira la victoire aux Bleuets.

Allan Saint-Maximin

L’an passé, le joueur de l’OGC Nice a démontré de très belles capacités. Cette année devrait être celle de la confirmation. Rapide, technique et puissant, il impressionne également par sa vivacité. Du haut de ses 21 ans, il parvient à être un vrai poison pour les défenses adverses.