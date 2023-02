Vente par abonnement : les 3 business models qui rapportent

La vente par abonnement est une pratique très répandue actuellement.

Si ces pratiques existent pourtant depuis bien longtemps ; avec la vente de magazines par exemple, ils sont toujours présents et ne cessent de se diversifier. Retour sur les 3 business models qui rapportent dans la vente par abonnement.

La vente de box par abonnement

Apparue en 2010 aux États-Unis dans un premier temps, la vente de box par abonnement s’est ensuite généralisée un peu partout. De plus, cela est même une tendance chez les consommateurs, et de nombreux domaines d’activités s’y sont lancés. Il sera possible d’y retrouver des box de tourisme, d’high-tech, de cosmétique, d’alimentation, et même d’habillement. Ici, il faut soit utiliser une box où le client choisira lui-même le contenu, ou une box surprise. Cette dernière, pour fidéliser le client, devra cependant proposer un produit de qualité.



Un abonnement aux produits consommables



Voici certainement le business model qui est privilégié par les entreprises. Et par les industriels. Dans les faits, il faut donc proposer des appareils à des prix abordables. Et miser sur les consommables de ces derniers. L’abonnement aux produits pourra donc être envisagé, notamment pour ne jamais être à court. Cela fonctionne brillamment avec les capsules de machines à café, les cartouches d’encre d’imprimante, et avec les lames de rasoir.

L’abonnement mensuel pour du contenu illimité

Voici le business model utilisé pour le streaming vidéo et musical. Exemple avec le leader de la VOD actuellement, Netflix. Dans les faits, la location illimitée proposée par Netflix permet d’accéder à un éventail de produits très large. Et pour un abonnement mensuel plus qu’abordable. Ici, il est question de films et autres séries TV à gros budget. Du contenu dont raffole les consommateurs. Grâce à cela, Netflix a réussi à s’imposer dans le secteur, malgré la présence du piratage et des téléchargements illégaux.