Retraités : les pays européens veulent tous les accueillir

En fonction des pays, les retraités peuvent gagner de 20 à 50 % de pouvoir d’achat.

Car oui, les différents pays européens ne cessent de vouloir attirer les retraités provenant d’ailleurs. Notamment pour dépenser dans un pays donné, ce qu’ils ont gagné dans un autre ; afin de booster l’économie.

Des allègements fiscaux

Pour attirer les retraités, quoi de mieux que de proposer des avantages fiscaux attrayants ? Ainsi, en Italie par exemple, les retraités étrangers s’installant au pays bénéficient d’une imposition à hauteur de 7 %. Et ce, sur les pensions et autres revenus. L’Espagne et le Portugal proposent, eux aussi, des allègements fiscaux. Et la réussite est bien présente ! En seulement cinq années, les retraités vivant à l’étranger ont doublé. Un retraité sur dix est désormais dans un autre pays européen.

Un meilleur pouvoir d’achat

Difficile de résister face à une réduction d’impôts. Et le Portugal, par exemple, l’aura très bien compris. En effet, il est ici question d’une exonération totale sur les pensions de retraite pour tous les étrangers qui habitent plus de 183 jours dans le pays. Et cette offre est valable pendant dix années. Des milliers de retraités Français ont été séduits par cette exonération. Sans compter que le coût de la vie est bien plus faible. Au même titre que le Maroc, et l’Espagne.

L’Italie désormais en tête

Depuis le 1er janvier, c’est l’Italie qui arrive en tête des pays européens les plus accueillants pour les retraites. Et cela n’est pas sans raison. Il est ici question de climat, de gastronomie et d’une fiscalité plus attrayante. Attention toutefois, puisque pour bénéficier de la taxe à 7 %, il conviendra de partir s’installer dans une ville de moins de 20 000 habitants. Et située dans le sud de l’Italie. Le choix est cependant assez élevé, avec différentes régions très accueillantes. Comme la Sicile, Calabre, Campagnie, Sardaigne, Molise, ou les Abruzzes.