Portugal : les 5 plus beaux villages pour vivre en Algarve

Au Portugal, la région d’Algarve attire bien des convoitises, tant la région est appréciée. Retour sur les 5 plus beaux villages pour vivre en Algarve.

Un sondage pour désigner les villages

Il faut dire que le marché immobilier portugais a le vent en poupe. Surtout en Algarve et auprès des Français. Ces derniers sont les principaux acheteurs de biens dans la région. Et au Portugal, plus principalement. Dès lors, un sondage a été effectué par le site immobilier Imovirtual. Dans ce même questionnaire, il était question de noter le coût de la vie, mais aussi les transports, magasins et autres écoles et restaurants.

Alvor, Quelfes et Olhao

Avant de se diriger vers le haut du classement et vers les villages à ne pas manquer, il convient de faire le point sur Alvor, Quelfes et Olhao. Ces villages sont après le podium, et ne peuvent prétendre à un meilleur classement. Notamment à cause du stationnement, du bruit et des espaces de loisirs.

Lagoa, Montenegro et Vila Real de Santo Antonio

Alors que Montenegro et Vila Real de Santo Antonio arrivent respectivement second et troisième, c’est bien la municipalité de Lagoa et Carvoeiro qui arrive première de ce classement. Son succès provient notamment de la propreté, de la facilité d’accès et de la qualité de l’air. Sans oublier la sécurité, qui fait de ce village le plus beau pour vivre en Algarve. Pour permettre ce classement, le site immobilier Imovirtual a lancé son sondage auprès des résidents de cette région du Portugal.

