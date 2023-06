Essayez ces 5 recettes de sandwich « spécial voyage »

En plein voyage, et dans les vacances, ce sont les sandwiches qui arrivent en tête des préférences. Pourquoi, alors, ne pas essayer des recettes entièrement dédiées au voyage ?

5. Le Wrap

Impossible de ne pas évoquer le wrap quand il s’agit de sandwich. D’autant que c’est très souvent facile à préparer. Et parfait à emporter ! Mise en avant du wrap jambon gruyère, avec de la moutarde à la place du beurre.

4. Pita jambon tomates

Autre sandwich parfait pour les voyages, le pain pita. Notamment grâce à sa forme permettant de garnir facilement ce pain. Un peu de jambon, des tomates, des crudités, ou encore de la viande. Les options sont nombreuses !

3. Le Lavash

Cette fine galette à base de farine, eau et sel a un avantage de taille. Il est possible de le garnir, puis de le plier en porte-feuille. Rien de mieux pour ne rien faire tomber.

2. Quesadilla

D’originaire du Mexique, la quesadilla se rempli de fromage et autres légumes. Il suffit ensuite de la plier en deux avant de la manger.

1. Sandwich au thon

Clairement, voici l’un des sandwiches des plus agréables en voyage. Il est également des plus rapides à préparer. Ne reste plus qu’à rajouter salade, tomates, ou encore œufs en rondelles.