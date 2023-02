Report de South Park L’Annale du Destin, News sur Destiny 2 et édition limitée pour Kingdom Hearts sur PS4 > Si l’on peut trouver de belles et joyeuses nouvelles dans les jeux-vidéo, l’on ne peut réellement pas occulter celles qui sont un peu plus sombres, et à ce jeu-là, c’est bien le dernier épisode de South Park qui en fait les frais.

Première nouvelle à retenir de ces derniers jours, le nouveau report ; sans plus de précision, de South Park L’Annale du Destin, toujours prévu sur PC, Xbox One et PS4. S’il devait, dans un premier temps, sortir au début du mois de décembre… 2015, l’on découvrira très vite un premier report, en ce début d’année 2017.

Les choses étant ce qu’elles sont, voici qu’un nouveau report vient frapper les joueurs de plein fouet. Pire encore, puisque l’on ne possède pas de dates de sortie définitive, puisque cette dernière est envisagée entre le mois d’avril de cette année, et le mois de mars 2018.

Une telle situation vient nous rappeler que THQ, à son époque, avait connu le même problème avec son premier opus de South Park, avant qu’Ubisoft ne vienne acquérir les droits du titre. Gageons que le travail fourni sera exemplaire, car il serait désormais difficile de passer outre des défauts, si l’on devait encore attendre pas moins d’une année.

De son côté, Destiny 2 délivre enfin quelques news, dont une qui devrait ravir les joueurs, une date de sortie plus ou moins confirmée ; même si la date exacte est toujours en suspend.

Alors qu’il se faisait assez rare sur ses news ; et avare en présentation, Activision aura confirmé que Destiny 2 est toujours dans les plans de l’éditeur, et que cette suite à Destiny premier du nom, est toujours prévue pour l’année 2017. Alors que l’on attend de nouvelles informations ; et surtout du gameplay et autres vidéos, l’on ne sait que le strict minimum, à savoir qu’il proposera un casting mémorable et disposera d’une narration cinématographique. Autre fait notable, Destiny 2 devrait s’ouvrir un peu plus aux joueurs occasionnels, ce qui devrait, peut-être, déranger les joueurs de la première heure.

Enfin, Kingdom Hearts bénéficiera, sur PS4, d’une édition limitée contenant Kingdom Hearts 1.5 et 2.5 HD Remix, qui est prévue pour fin mars 2017. Attention toutefois, puisque cette édition ne sera disponible qu’en dématérialisée, mais disposera de quelques bonus pour faire passer son prix ; 49,99 € actuellement, sur le store de Square Enix.

Dans cette édition, l’on retrouvera, pour Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, et Kingdom Hearts 358/2 Days, tandis que Kingdom Hearts 2.5 HD Remix contiendra Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, et Kingdom Hearts Re:coded ; un beau programme donc.