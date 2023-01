Difficile de ne pas connaître la série TV Dr House ; cette série qui aura fait un véritable carton. Le rôle principal de la série permettra d’ailleurs de découvrir un personnage antipathique et terriblement sympathique dans le même temps !

Retour donc, sur ce que sont devenus les acteurs de la série TV Dr House qui a fait les beaux jours de TF1.

Dr House, Lisa Cuddy et James Wilson

Ce tour d’horizon débute en fanfare avec Hugh Laurie. Le Docteur le plus célèbre de la télévision aura évolué dans The Night Manager et Chance. En 2019, il jouera aux côtés de George Clooney, dans la série Catch 22. De son côté, Lisa Edelstein ; qui prêtait ses traits à Lisa Cuddy, la directrice de l’hôpital, joua dans la série Girlfriend’s Guide to Divorce.

Pour Robert Sean Leonard – qui jouait le rôle de James Wilson, le meilleur ami du Dr House, ce sont quelques apparitions TV qui sont à noter. Battle Creek ou Falling Skies par exemple.

Éric Foreman, Allison Cameron et Robert Chase

Difficile de parler de Dr House, sans évoquer son équipe de choc. Son équipe première. Dans celle-ci, l’on retrouve Éric Foreman ; qui est l’un des meilleurs élèves du personnage principal. Après Dr House, Omar Epps évoluera dans Resurrection et Shooter.

Jennifer Morrison (l’actrice qui donnait ses traits à Allison Cameron), obtiendra le premier rôle de la série Once Upon a Time. Dernier membre du trio, Robert Chase. Depuis la série, Jesse Spencer sera une tête d’affiche de Chicago Fire.

Chris Taub, Numéro Treize et Lawrence Kutner

Apparu dans la saison 4, Chris Taub était le chirurgien plastique de l’équipe du Dr House. Depuis la série, Peter Jacobson a joué dans Colony et The Americans. De son côté, Numéro Treize – Olivia Wilde – effectuera plusieurs apparitions dans divers films, et jouera dans la série Vinyl.

Enfin, Kal Penn, qui incarnait le rôle de Lawrence Kutner, évoluera dans la série Designated Survivor. Sans compter ses nombreux teen movies et son détour dans l’administration Obama.

En vidéo, les meilleures répliques cultes de Dr House