Apparu pour la première fois en 1920, le concours de Miss France est devenu, aujourd’hui, une véritable institution.

C’est Maurice de Waleffe qui créa ce concours en 1920 ; depuis, c’est l’un des évènements les plus attendus chaque année en France. Retour sur l’histoire des Miss France à travers 5 Miss symboliques, qui bénéficient d’une diffusion à la télévision, depuis 1987.



Agnès Souret



Voici, sans nul doute, l’une des Miss France les plus symboliques du concours Miss France, et pour cause. En effet, Agnès Souret est la toute première Miss France de l’histoire, élue en 1920. À souligner qu’elle était alors nommée « La plus belle femme de France« .



Roberte Cusey



En 1927, Roberte Cusey, alors Miss Jura, deviendra la première vraie Miss France de l’histoire. En effet, ce sera la première à obtenir le titre de Miss France, et non plus de Plus belle femme de France. De plus, elle deviendra la 7e dauphine de Miss Univers.



Maryse Fabre et Gisèle Charbit



En 1956, l’élection de Maryse Fabre ; alors Miss Côte d’Azur, fera grand bruit. En effet, son élection sera annulée après de nombreuses protestations du public. Allant jusqu’à invalider les votes du jury. Dès lors, une nouvelle élection aura lieu le lendemain, offrant le titre à Gisèle Charbit, qui représentait le Maroc.



Nathalie Marquay



Là encore, voilà une Miss France symbolique, puisque Nathalie Marquay sera, en 1987, la première Miss France a être élue à la télévision, en direct. Cette soirée sera même le théâtre d’un problème dans le comptage des votes, affichant un problème dans le classement des dauphines.



Iris Mittenaere



Élue Miss France en 2016, cette Miss Nord-Pas-de-Calais deviendra, à 24 ans, Miss Univers 2016, lors de l’élection se déroulant au Mall of Asia Arena (aux Philippines) en janvier 2017. Elle deviendra d’ailleurs la première Miss France à être élue Miss Univers. Et la seconde Française depuis 1953 et le sacre de Christiane Martel.

