5 lieux à voir absolument dans le nord de la France

Le nord de la France peut être victime de nombreux préjugés ; notamment météorologiques, mais il y a des endroits à voir absolument.

Décors, histoires, le nord de la France possède bien des qualités, qui n’ont rien à envier aux autres régions. Retour sur 5 lieux à voir absolument.

Étretat

Sur le littoral Normand, il y a un endroit qui se démarque tout particulièrement. La commune d’Étretat. Ici se dégage un côté très romantique, notamment de part ses ruelles et petits commerces, mais également par les falaises et son front de mer.

Le Château de Chenonceau

Situé en Indre-et-Loire, le château de Chenonceau était un cadeau du Roi Hen II à Diane de Poitiers, sa maîtresse. Si le château se démarque, c’est grâce à une conception originale et à sa décoration.

Le marais Poitevin

Dans les faits, le marais Poitevin est surnommé la Venise Verte et se veut d’une quiétude incroyable. De nombreux canaux de couleur verdâtre sont reliés et forment ce Marais Poitevin. Pas moins de 29 000 hectares de marais sont à découvrir.

Le marché de Noël de Strasbourg

Au Nord-Est de la France se trouve l’Alsace, et Strasbourg. Ici, il est possible d’y retrouver un marché de Noël connu de beaucoup, historiquement fort. Et existant depuis 1570. Au fil du temps, le marché de Noël de Strasbourg a réussi à conserver authenticité et identité.

Le Mont-Saint-Michel

Situé en Normandie, le Mont-Saint-Michel n’accueille pas moins de deux millions de visiteurs chaque année. Érigé sur un îlot rocheux qui est entouré d’une baie, tout le lieu est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 1979 maintenant.

En vidéo une découverte du Nord de la France