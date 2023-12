Voir Zone Interdite et le documentaire sur le dilemme des transgenres sur M6 et 6Play en vidéo

Le documentaire Zone Interdite en vidéo sur M6 à la TV > Ce soir, les téléspectateurs retrouvent un épisode inédit de l’émission Zone Interdite, dédié au dilemme des transgenres. Difficile de choisir entre être un garçon ou une fille. Vous pouvez voir Zone Interdite et le documentaire sur le dilemme des transgenres sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce dimanche 12 novembre.

En France, il y aurait 15 000 personnes transgenres. Parmi ces personnes justement, de plus en plus d’enfants et d’adolescents expriment le besoin de changer de sexe. Des caméras de l’émission Zone Interdite ont alors suivi des personnes transgenres tout au long des différentes étapes de leur métamorphose. À 14 ans, Isaac a commencé son année de 3e en tant que fille, et la termine en tant que garçon. Depuis son enfance, il a la sensation de vivre dans un corps qui n’est pas le sien. Comment ses parents l’ont-il alors aidé ? Quel regard ses camarades et professeurs portent-ils sur lui ?

De son côté, Laura, 24 ans, fait une transition de garçon à fille. Depuis 18 mois maintenant, elle décrit chaque phase de sa transformation sur Youtube, tout en donnant des conseils à ceux qui se cherchent. Très féminine, Laura vit avec Maxime, son amoureux, et elle n’éprouve aucunement le besoin d’effectuer une vaginoplastie. Pour Iris, 21 ans, en revanche, cette opération sera un soulagement et elle est prête à attendre plusieurs années, à être évaluée par des psychologues et à subir une longue et douloureuse intervention pour vivre avec son corps, en harmonie.

