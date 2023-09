Secrets d’Histoire sur France 2 en vidéo > Place à un nouveau portrait totalement inédit dans l’émission Secrets d’Histoire sur France 2. Ce soir, le téléspectateur pourra découvrir Philippe d’Orléans, le régent libertin. Vous pouvez regarder Secrets d’Histoire en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures à la télévision.

Pour cette nouvelle émission, c’est depuis le Château de Versailles que Stéphane Bern débute le portrait de Philippe d’Orléans (1674-1723). C’est en 1715, à la mort de son oncle, Louis XIV, qu’il assure les pleins pouvoirs jusqu’en 1723, notamment en raison de l’âge de Louis XV, nouveau roi, qui n’a que cinq ans lors de son accession au trône. C’est donc sans jamais être sacré roi, que Philippe d’Orléans va assurer la transition, en faisant preuve de sens politique. Pour marquer une rupture avec son oncle, le duc choisit alors de quitter Versailles, afin de s’installer dans la Capitale.

Regarder Secrets d’Histoire en vidéo sur France 2 : Replay Philippe d’Orléans, le régent libertin

Dès lors, il s’impose comme un homme d’état et est à l’origine de nombreuses réformes au pays, notamment dans le domaine économique. Cet adepte du libertinage fait également preuve d’un certain goût pour les orgies qu’il organise dans l’enceinte du Palais Royal à Paris, et autour desquelles circulent de folles rumeurs. Une fois sa régence terminée, Philippe d’Orléans sera le Premier ministre de Louis XIV, avant de s’éteindre quelques mois plus tard, en décembre 1723.

