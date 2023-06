Voir L’émission politique en direct sur France 2 et en replay vidéo sur France Télévisions > Ce soir, la chaîne France 2 place un nouveau numéro inédit ; et en direct, de l’émission politique, le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de politique.

Ce soir, l’on retrouve un numéro particulier de l’émission L’émission politique sur France 2, puisque cette dernière se déroule juste après les résultats du second tour de l’élection présidentielle, et juste avant la campagne pour les élections législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin prochains.

Pour l’heure donc, impossible de connaître avec exactitude, son contenu ou ses invités.

Comme à l’accoutumer, David Pujadas et Léa Salamé se retrouvent aux commandes de cette émission très axée sur la politique, s’articulant principalement autour du résultat de la Présidentielle et d’une analyse du lendemain.

Qu’est-ce qui a changé dans la vie politique Française depuis le 23 avril dernier ? Quelle est la marge de manœuvre d’Emmanuel Macron, nouveau Président de la République ? Parviendra-t-il à obtenir une majorité à l’Assemblée Nationale ? Avec quelle coalition et quel Premier Ministre ?

Vous pouvez voir L’émission politique en direct sur France 2 à partir de 21 heures, et en replay vidéo sur France Télévisions sur Internet.

L’occasion sera également bonne de se tourner vers la politique étrangère ; comment le nouveau gouvernement va-t-il se positionner ?

Lorsque l’on regarde de plus près notre place au sein de l’Union Européenne, de nombreux Français ont tout de même évoqué leur souhait de retrouver leur souveraineté.