Voir le Critérium du Dauphiné de cyclisme en Direct TV et sur Internet

Retour sur l’historique et le parcours du Critérium International de cyclisme : Palmarès de l’évènement annulé > Coup dur, historiquement, pour tous les amateurs de cyclisme, et de ce pourtant brillant Critérium International. Après de longues années de loyaux services, la compétition tire sa révérence ; retour, à sa date anniversaire, sur un palmarès plutôt bien fourni.

Avec une première édition organisée en 1932, l’objectif des organisateurs était simple, réussir à faire entrer le Critérium International dans le classement des plus belles courses à étapes à travers le monde.

Fait notable, le Critérium International aura réussi ; rapidement, à s’imposer comme une course appréciée du public, avec une hausse constante du nombre de spectateurs, et de nombreuses stars du cyclisme n’hésitaient pas à se donner rendez-vous ici.

Seulement voilà, depuis son départ vers la Corse, en 2010, le Critérium International ne parvenait plus à attirer les foules, pire encore, le nombre de spectateurs ne cessera de décroître, au grand dam des organisateurs et des coureurs.

Pourtant, le Critérium International possédait de belles qualités, notamment en se plaçant en catégorie 2.HC, qui est la plus haute catégorie des courses par étapes du calendrier régional. Preuve en est, son parcours permettait de vivre des moments parfois historiques, tandis que le palmarès n’aura de cesse de s’étoffer.

Si le Critérium International s’est ouvert aux coureurs étrangers (hors Français donc), depuis 1970, force est de constater que le Critérium International de cyclisme aura vu la victoire des plus grands noms des plus grands rendez-vous à travers le monde, comme Cadel Evans en 2012, Christopher Froome en 2013, Jean-Christophe Péraud (2014-2015), ou encore Jens Voigt, qui restera, à jamais, l’un des coureurs les plus titrés au Critérium International de cyclisme, avec cinq victoires au compteur ; dont trois successives, entre 2007 et 2009. De son côté, le Français Thibaut Pinot restera à jamais comme l’ultime vainqueur d’une course historique, et vient clôturer, sans l’avoir su alors, un récit débuté avec une victoire Française.

Si le Critérium International de cyclisme en est arrivé là, c’est notamment à cause de la concurrence ; féroce, qui est de mise. Avec le calendrier relativement chargé et offrant de multiples locations et défis ; comme le Tour de Catalogne, le GP E3 (sur lequel nous sommes revenus hier), ou encore le Gand-Wevelgem, il était compliqué de se faire une véritable place, et les spectateurs auront eu raison de la fin du Critérium International. Christian Prudhomme, organisateur de courses et responsable du cyclisme chez ASO avait alors déclaré : « Si on regarde le palmarès de ces dernières années, on a des vainqueurs d’exception, systématiquement des vainqueurs du Tour ou des coureurs présents sur le podium. Mais la baisse de densité du plateau, de plus en plus marquée, nous a conduits à cette décision ».

Lorsque l’on y regarde de plus près, l’annulation du Critérium International de cyclisme ; pourtant un monument du paysage Français, pourrait-elle être annonciatrice des années à venir ? Notamment pour les nombreuses épreuves ne faisant pas partie du World Tour, le circuit d’élite du cyclisme, sur le plan mondial. Profitons alors de l’occasion, pour remercier, une ultime fois, une épreuve qui aura réussi à nous faire vivre des moments d’exceptions. Le Critérium International de cyclisme restera, à jamais, gravé dans les mémoires.