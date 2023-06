FFC, tout ce qu’il faut savoir de la Fédération Française de Cyclisme

Présentation de la Fédération Française de Cyclisme, avec les chiffres clés, les statistiques et les politiques de développement des sports cyclistes en France. Retrouvez ce qu’il faut savoir de la FFC en vidéo.

Depuis sa création en 1881, la Fédération Française de Cyclisme oeuvre au développement de la pratique des sports cyclistes en France. La fédération sportive olympique est agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo Cross, Polo vélo, cyclisme en salle et même le vélo couché.

Tout sur la Fédération Française de Cyclisme

La Fédération Française de Cyclisme regroupe plus de 2600 clubs en France et compte près de 120000 licenciés. Elle fait partie des fédérations sportives les plus prestigieuses et les plus influentes du sport français, notamment grâce aux bons résultats des cyclistes français lors des Jeux Olympiques.

Depuis janvier 2014 le Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines accueille le siège de la Fédération Française de Cyclisme.