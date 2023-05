Dordogne : une destination parfaite pour des vacances en camping

Et si vous partiez camper en Dordogne ? C’est l’une des destinations idéales en France pour le camping, entre paysages vallonnés, châteaux médiévaux, lacs et rivières à découvrir. Pour vos prochaines vacances, voici tout ce qu’il faut savoir pour partie en camping en Dordogne.

Popularisée par l’émission « Plus Beaux villages de France », la Dordogne est l’une des destinations préférées des Français. Et si vous partiez là-bas pour vos prochaines escapades ? Ce serait bien naturel, que ce soit pour la beauté de ses villages pittoresques bien sûr, pour son patrimoine historique et culturel, mais aussi pour la qualité de sa gastronomie et pour l’immensité de ses espaces préservés. Pour choisir votre camping en Dordogne et profiter de vacances proches de la nature, voici le meilleur de ce que la Dordogne a à offrir aux voyageurs.

Les activités incontournables en Dordogne

La Dordogne doit sa réputation de destination touristique à son patrimoine préhistorique unique au monde. Plus de 15 sites sont sites classés au patrimoine de l’Unesco dont les inévitables Grottes de Lascaux. Une reproduction fidèle est accessible à tous sur le site de Lascaux II. Et si vous voulez découvrir de véritables peintures du Paléolithique, partez pour une visite de la Grotte de Rouffignac.

Autre incontournable de la Dordogne : les cités médiévales et châteaux. Quelle que soit votre lieu de résidence, vous ne serez jamais loin d’une merveille à découvrir. Laissez-vous conseiller par vos hôtes qui seront vous recommander leurs meilleures adresses de visite. Et si vous cherchez à voir l’un des classiques, rendez-vous au château de Castelnaud-la-Chapelle, le château de Commarque ou le château de Beynac.

Amoureux de nature et d’espaces verts ? Rendez-vous dans les labyrinthes des merveilleux jardins de Marqueyssac ou les jardins d’Eyrignac. En Dordogne, vous avez aussi l’occasion de vous amuser en canoë (Vitrac est un bon point de départ) et profiter des eaux calmes. Lacs et rivières vous attendent pour vous faire apprécier sous un angle inédit la beauté des villages, des falaises et des châteaux qui bordent les vallées. L’été, vous pourrez aussi profiter de votre promenade pour faire une pause et vous baigner sur une plage isolée.

Une sélection de campings en Dordogne

Avec plus d’une centaine de destinations proposées partout en France et en Europe, et plus de quarante années d’expérience dans l’organisation de vacances, Résasol propose un réseau de campings particulièrement bien implanté dans le Sud et Sud-Ouest du pays.

Chaque destination est sélectionnée avec soin par les experts de l’agence pour la qualité de ses prestations et de son service-client : campings de 3 à 5 étoiles, résidences de tourisme, appartements meublés grand confort…

Pour vos prochaines vacances en Dordogne, Résasol propose une sélection de campings :

Le Plein Air Neuvicois à Neuvic, situé au cœur du Périgord Blanc, le long de la rivière de l’Isle, à proximité de Périgueux, Brive-la-Gaillarde, Bergerac)

La Nouvelle Croze à Rouffignac-St-Cernin, Labélisé Clef Verte et « Coup de cœur du Jury » en 2022, à proximité des Grottes de Lascaux (à moins de 10 km), Sarlat, Périgueux

Les Péneyrals à Saint-Crepin-et-Carlucet à proximité de Sarlat, Grottes de Lascaux, La Roque Gageac

