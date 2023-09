Yakuza 6, Death Stranding, Tekken 7, Resident Evil 7, Conférence Sony : Les infos à retenir du TGS 2017 > Apprécié à travers le monde, le Tokyo Game Show (TGS pour simplifier), est un lieu idéal pour les développeurs et les nombreux éditeurs. Entre surprises et confirmations, 2017 se veut un grand cru.

Bien que nous n’ayons pas assisté à de réelles surprises lors de l’évènement, nous pouvions enfin lever le voile sur différents titres qui se faisaient attendre. Lors de la conférence de Sony, par exemple, l’on pouvait découvrir de nouveaux coloris pour la PS Vita (Japon exclusivement pour le moment), puis c’est Nier Automata qui se dévoilait devant le public. Cette incroyable suite de l’excellent Nier sortit en 2010 a trouvé une date de sortie, le 23 février prochain, sur l’Archipel Nippon.

Un peu plus tard, c’est le très attendu Kingdom Hearts HD 2.8 qui s’offrait une date de sortie. S’il sortira début 2017 au Japon, l’Occident n’est pas oublié et peut marquer une croix pour le 24 janvier 2017 ! Le constat est le même pour Nioh, sorte de Dark Soul Japonais, qui connaîtra une sortie mondiale le 9 février 2017, tandis que Resident Evil 7 met en avant une collaboration incroyable entre le soft, un groupe de J-Pop Japonais ; L’arc-en-ciel, et le PlayStation VR ; le résultat ? Un clip nerveux avec les graphismes de Resident Evil 7.

Autre fait très marquant de la conférence de Sony au TGS 2017, l’annonce d’un nouveau titre développé par PlatinumGames et à qui l’on doit déjà Bayonetta. Ainsi, Grand Blue Fantasy : Project Re : Link se veut être un Action-RPG frénétique, avec une bande musicale composée par Nobuo Uematsu ; auteur de moments incroyables sur la série Final Fantasy.

De son côté, Koei Tecmo vient annoncer Musou Star, un cross-over entre plusieurs licences (Dynasty Warriors, Ninja Gaiden, Atelier). Dans les faits, l’on retrouve un principe très connu, puisqu’il suffira d’éliminer des hordes d’ennemis ; Death Stranding apparaît ensuite sous les yeux des spectateurs présents, avec Hideo Kojima en défenseur. Grâce à son intervention, l’on en apprend un peu plus sur les bases du jeu ; un jeu d’action-aventure en monde ouvert, avec de la coop et du multijoueurs.

Une fois la conférence Sony terminée, les annonces, elles, n’étaient pas en reste et c’est Yakuza 6 qui retiendra les principales attentions. Se dévoilant au travers d’une bande-annonce mettant en avant les très, très nombreuses activités annexes et autres mini-jeux, Yakuza 6 se veut déjà comme l’épisode majeur et le plus complet de l’histoire. Sortant sur PS4 l’an prochain, Yakuza 6 pourrait même être le dernier opus de la série, une fin qui pourrait être cruelle.

Tekken 7 : Fated Retribution s’est, lui aussi, montré plus en détails. Déjà disponible en borne d’arcade au Japon, ce dernier devrait sortir en début d’année 2017 sur PS4, Xbox One et PC. Plus complet, nerveux et jouissif que jamais, l’on surveillera de près ses intentions lors de sa sortie.

Enfin, Resident Evil 7 est certainement l’un des titres les plus attendus actuellement et cela n’est pas sans raison. Toujours prévu pour fin janvier 2017 sur les consoles de salon, Resident Evil 7 s’est voulu plus immersif que jamais en proposant une scène avec le PS VR réellement convaincante. Si l’on pouvait émettre des doutes sur la qualité du casque de Sony, ces derniers seront finalement vite effacés. Avec un nouveau trailer présenté au TGS, Resident Evil 7 s’est également offert une nouvelle démo, disponible sur PS4 et se nommant Twilight, offrant bien plus d’exploration que lors de la première immersion dans ce manoir macabre.

