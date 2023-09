Replay vidéo Des Racines et des Ailes : Des lacs de Savoie aux lacs Italiens à revoir sur Internet > Devenu une référence dans les émissions mettant en avant des paysages de toute beauté, le programme Des Racines et des Ailes propose un autre voyage, allant des lacs de Savoie, aux lacs Italiens.

Pour sa rentrée, l’émission Des Racines et des Ailes nous propose son premier numéro itinérant, un numéro déjà plein de charme, où le plateau de l’émission s’est installé sur le lac d’Annecy, pour une émission alors entièrement consacrée aux lacs de Savoie et aux lacs du nord de l’Italie.

La Haute-Savoie est un pays de montagne où l’eau a dessiné de grandes, profondes et majestueuses vallées creusant les abords des Massifs préalpins.

Mais c’est également un territoire abritant les plus beaux lacs de France. Imaginez, survoler la Haute-Savoie, c’est découvrir un espace naturel unique, avec ses nombreuses vallées, ses cols et ses réserves naturelles comme le Massif des Bauges, un des paysages montagneux les plus spectaculaires de la région.

Vous l’aurez compris, cette émission de Des Racines et des Ailes parvient à effectuer une rentrée de la plus belle des façons qu’il soit, un moment unique pour décompresser.

Vous pouvez regarder le replay vidéo ou l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 à partir de 20 heures 55, mais sachez que le sujet Des lacs de Savoie aux lacs Italiens est aussi à revoir sur Internet.

Changement de pays ensuite, puisque c’est bien vers l’Italie que le téléspectateur se dirige en compagnie de Carole Gaessler. Ici, sur le nord de l’Italie, les lacs s’étendent d’est en ouest sur près de 200 kilomètres et se sont formés à la fin de la dernière période glaciaire.

Sur le lac Majeur, en Italie, l’on trouve les îles Borromées, un lieu inédit en Europe et qui appartient à la même famille depuis plus de 400 ans maintenant.

