Thalassa voyage aux îles Canaries sur France 3 ce 29 avril > Tout comme l’émission Des Racines et des Ailes, Thalassa propose des voyages enivrants et enchanteurs ; alors que la première émission se concentre essentiellement sur la France, Thalassa prend plus de libertés, et se permet de nous faire découvrir le globe tout entier.

Ce soir, c’est en direction des îles Canaries que le voyage se prépare. Situés en plein dans l’océan Atlantiques, sept cailloux volcaniques forment l’archipel des Canaries.

Au fil du temps, ces îles sont devenues l’une des destinations les plus prisées des pays du nord de l’Europe et cela n’est aucunement sans raisons.

Nous retrouvons, dans un premier temps, Jason, un plasticien qui est en train de créer le premier musée sous-marin d’Europe sur l’île de Lanzarote ; riche en confidences, cette rencontre n’est que la première d’une longue série.

S’en suit la découverte du plus grand des volcans de l’Atlantique, le Teide, en compagnie de Pedro, un volcanologue qui habite au pied du géant, avant de faire un tour du côté de l’île de la Graciosa, jugée comme un paradis pour Mingo le pêcheur.

Vous pouvez regarder Thalassa voyage aux îles Canaries à partir de 20 heures 55 sur France 3, ce vendredi 29 avril 2016.

Les nombreuses rencontres humaines se poursuivent avec Delphine et Jean-Camille pour qui l’archipel des Canaries est l’escale incontournable de la route des Alizés, tandis qu’Ali a souhaité faire venir son jeune fils resté en Côte-d’Ivoire.

Enfin, nous terminons le périple avec Mohamed qui promène les touristes à dos de chameaux, puis avec Bruno, véritablement passionné par le Français Béthencourt, à qui l’on donnait, en 1402, le titre de roi des Canaries.