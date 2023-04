Séries TV : les meilleures adaptations de livres à (re) découvrir

Certains livres se prêtent à merveille aux adaptations en séries TV.

Dans les faits, beaucoup de séries TV sont adaptées de livres ; bien plus que l’on pourrait penser. Retour sur les meilleures adaptations de livres à découvrir, ou à redécouvrir.

Numéro 5, Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire

C’est en 1999 que Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire a vu le jour sous forme de romans. Et pas moins de treize tomes ont ensuite été publiés, de 1999 à 2006. Après une adaptation au cinéma, Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire ont connu la case série TV. Trois saisons sur Netflix.

Sex in the City, numéro 4

Très appréciée, la série Sex in the City provient pourtant bien d’un roman. Cette série a été adaptée du livre Sex in the City, écrit par Candace Bushnell, et sorti en 1997.

Top 3, Orange is the new black

La série Orange is the New Black est très vite devenue culte pour les spectateurs. Dans les faits, la série a vu le jour suite aux mémoires de Piper Kerman, qui étaient publiées en 2010. Ces dernières étaient intitulées Orange is the New Black : My Year in a Women’s Prison (mon année dans une prison pour femme).

La Petite Maison dans la prairie, numéro 2

Avant d’être un incroyable succès, connu dans le monde entier, La Petite Maison dans la prairie est un roman. Le roman de Laura Ingalls Warder, et sorti en 1935. C’est d’ailleurs la série TV qui permettra le succès du roman !

Top 1, Game of Thrones

Certaines séries sont amplement à la hauteur du succès du format dont il est tiré. C’est le cas avec The Walking Dead, mais également avec Game of Thrones. La série se veut adapter des romans de George R. R Martin.