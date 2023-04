Ratchet & Clank sur PlayStation s’offre un superbe remake

Ratchet & Clank sur PS4 s’offre un superbe remake du premier opus sortit en 2002 > Pour tous les amateurs de jeux-vidéo et de Sony plus particulièrement, il est impossible d’être passé à côté du phénomène Ratchet and Clank, succès commercial autant que dans le fond, il faisait partit des trois géants de la plateforme de la PlayStation.

Lorsque l’on pense à Ratchet & Clank, nos esprits se tournent le plus naturellement du monde vers ses heures de gloire, qui ont commencé du côté de la PlayStation 2 en 2002. Ratchet and Clank faisait alors partit du trio légendaire, dont les deux autres étaient Jak and Daxter et Sly Racoon ; chacun a touché les joueurs à leur façon.

Dans Ratchet & Clank premier du nom, le joueur contrôlait Ratchet, un Lombax qui a fait la rencontre de Clank, un robot, sur la planète natale de Ratchet. Ici, Clank découvre que le président de la race des blargs envisage de créer une nouvelle planète pour sauver son espèce, tout en entraînant la destruction de toutes les autres planètes.

Ni une, ni deux, nos deux héros s’embarquent pour une aventure qui restera longtemps gravée dans les mémoires ; en proposant un gameplay jouissif, des graphismes de qualités pour l’époque et un humour sans faille dans un scénario de science-fiction, le soft de Sony avait réussi son pari et sera rapidement devenu un succès auprès des joueurs de la PlayStation 2.

Au fil des ans, la licence connaîtra de nombreuses suites, dont certains spin-off, et continuera son épopée jusqu’à l’ère de la PlayStation 3. Depuis, en revanche, les deux héros se font discrets et la PS4 aura mis bien du temps avant d’accueillir un nouvel épisode.

C’est bien en 2016 que Ratchet & Clank font leur grand retour sur la nouvelle console de Sony, mais l’aventure n’est pas inédite. Si l’on est content de retrouver nos deux compères, l’on ne pourrait finalement que regretter qu’il ne s’agisse que d’un simple remake ; qu’à cela ne tienne, les nouveaux joueurs pourront découvrir un univers unique en son genre.

Dans les faits, la sortie de Ratchet & Clank sur PS4 s’accompagne d’un film du même nom au cinéma, et l’histoire du jeu reprend celle du film, qui lui-même reprend celle de l’histoire du jeu-vidéo ; on ne pouvait pas faire plus compliqué. Néanmoins, c’est grâce à ce fait notable que l’on dispose sur PS4 d’un épisode de Ratchet & Clank plus travaillé encore qu’en son temps. Alors que l’on retrouve les scènes marquantes du premier opus, de nouveaux moments sont venus s’implanter dans l’histoire et l’on découvrira ; pour les joueurs de la première heure, de nouveaux boss, de nouvelles phases de shoot et de nouvelles planètes.

Dans Ratchet & Clank sur PS4, l’on ne peut que s’émerveiller devant les graphismes revus à la hausse et qui font honneur à la dernière console de Sony. Les points forts du titre et la maniabilité nerveuse sont toujours présents pour notre plus grand plaisir, ainsi que l’humour de la première heure, qui parvient, encore et toujours, à nous faire sourire ; retrouver les deux compères procure une réelle sensation de joie et il ne fait nul doute que les novices à la licence trouveront leur compte, si tant est que l’on puisse accrocher à l’univers de Ratchet & Clank.

Après ce coup de génie de Sony, il ne reste plus qu’à espérer revoir sur PS4 une nouvelle aventure de l’autre duo de toujours, Jak and Daxter !