SFR veut concurrencer Netflix avec la Box Fibre Zive > Acteur majeur dans la scène de la téléphonie et de l’Internet ces dernières années, force est de constater que SFR ne parvenait plus à décrocher de nouvelles parts de marché, face à Orange et Free.

Racheté par Numéricable, SFR peut toutefois se permettre de redorer son blason puisque Numéricable s’est effacé volontairement du paysage pour se reposer sur la marque puissante qu’est SFR. Pour l’occasion, SFR innove et tente de rallier de nouveaux consommateurs.

Nous le savons, les vidéos à la demande et la location de films prennent une ampleur certaine dans les foyers Français et le succès de Netflix peut témoigner dans cette direction. C’est donc sans réelles surprises que SFR propose une nouvelle Box, la Box Fibre Zive.

Si le nom de Zive a été choisi, c’est simplement parce qu’il désigne le nouveau service de vidéos à la demande de SFR, lancé en novembre 2015. Pour parfaire son offre, SFR proposait 5 000 films et séries lors du lancement, puis l’opérateur tablait sur 10 000 références d’ici six mois, puis 15 000 en un an.

Sur un plan plus technique, la Box Fibre Zive de SFR se présentait comme la Box tout-en-un la plus puissante et la plus petite des Box premium. Cette dernière s’avançait comme une Box unique sur le marché Français, tout en incluant des fonctionnalités innovantes et des usages avancés.

La Box Fibre Zive pouvait également s’appuyer sur le premier réseau Fibre de France, puisque ce sont plus de 7,4 millions de prises qui étaient éligibles lors du lancement. Elle possédait alors un disque dur de 500Go permettant l’enregistrement et le contrôle du direct, tout en offrant un décodeur TV 4K/UHD et en étant équipé d’un modem Fibre 1Gbit/s. Le Wifi de la Box Fibre Zive est lui aussi amélioré pour devenir le meilleur du marché. Grâce au support de la norme 802.11ac en dual bands concurrentes, sa bande passante pouvait atteindre un débit théorique de 1 750 Mbit/s.

Si l’ergonomie a été repensée en conséquence, la Box Fibre Zive se vantait également d’être la première Box Bluetooth et NFC du marché. Grâce à cette technologie sans contact, connecter ses nombreux appareils devenait un véritable jeu d’enfant, tout en apportant un véritable confort d’utilisation.

Attention néanmoins, puisque même si la Box Fibre Zive offre des qualités certaines, le prix lors du lancement se voulait tout de même excessivement élevé ; comptez aux alentours de 37 euros par mois la première année, puis plus de 50 euros ensuite.

