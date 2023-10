La santé en France enquête sur les inégalités sur France 3

La santé en France enquête sur les inégalités ce 19 octobre sur France 3 > Place, pour ce début de semaine, à un nouveau documentaire inédit sur la chaîne France 3. L’occasion, alors de revenir sur la santé en France, au travers d’une enquête sur les inégalités.

Depuis de nombreuses années maintenant, la France est souvent montrée en exemple pour l’excellence de son système de santé, contrairement à certains autres pays.

Malheureusement, lorsque l’on y regarde de plus près, nous constatons rapidement que ce modèle est de plus en plus fragile.

En l’espace d’une dizaine d’années seulement, les inégalités territoriales, environnementales et sociales se creusent, jusqu’à un point de non-retour.

Tandis que la situation sanitaire ne cessait de s’améliorer jusqu’au début du XXIe siècle, elle ne fait que s’aggraver désormais, dans de nombreuses régions.

Il est possible de regarder La santé en France enquête sur les inégalités ce lundi 19 octobre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3, à la télévision.

Lors de ce documentaire, les équipes de journalistes se penchent sur les nombreuses inégalités de santé, qui mettent à mal la République tout entière.

Au cours de la soirée, La santé en France met aussi en avant des initiatives honorables, comme celle de cette famille de Gironde, qui a lutté pendant trois ans afin d’obtenir une annulation d’épandage de pesticides sur des vignobles situés à 50 mètres d’une école, lors de l’année scolaire.

