Des Racines et des Ailes à revoir sur France 3

Des Racines et des Ailes ce 16 septembre sur France 3 > L’émission phare de voyage de France 3 nous revient ce soir, et nous offre de très beaux paysages de la Côte d’Émeraude jusqu’à Dinan, pour égayer notre milieu de semaine.

Ce soir, Des Racines et des Ailes se penche plus en détail sur la Côté d’Émeraude, de Cancale au Cap Fréhel. Ce ne sont pas moins d’une trentaine de kilomètres qui la composent et qui recèlent des trésors architecturaux, mais également un patrimoine naturel exceptionnel.

L’émission a laissé ses caméras faire les trouvailles sur les rivages Bretons et les premiers se dévoilent assez rapidement.

Sur la Côte d’Émeraude, de nombreux châteaux de Dinard à l’architecture balnéaire, en passant à la Tour Vauban de la presqu’île des Ebihens, jusqu’à Saint-Briac, un ancien village de pêcheurs transformé en station balnéaire prisée, tous les paysages se dévoilent.

Des Racines et des Ailes ce 16 septembre sur France 3

Après une première partie d’émission de toute beauté, il est temps de rejoindre Saint-Malo, au passé recomposé.

Vous pouvez regarder Des Racines et des Ailes ce mercredi 16 septembre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3.

Cette petite cité de granit bâtie sur les rochers et solidement ancrée derrière des remparts n’aura pas été épargné par l’histoire ; bienvenue dans la ville ressuscitée.

Pour terminer, c’est au fil de la Rance que l’on découvrira les ultimes merveilles de la région. Offrant une porte d’entrée sur la Manche, le fleuve, entre Dinard et Saint-Malo, abrite un étonnant et riche patrimoine jusqu’à Dinan, l’une des plus importantes cités médiévales de la région.

J’aime ça : J’aime chargement…