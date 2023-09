Le 4e épisode de la saison 16 de Koh-Lanta à voir en vidéos sur TF1 Replay > L’émission Koh-Lanta est très vite devenue une référence dans le milieu télévisuel. En quelques années, elle aura réussi à fédérer des millions d’adeptes, très enclins à suivre les aventures des naufragés de TF1.

Après un départ mouvementé dans cette saison 16, les aventuriers sont loin d’êtres au bout de leurs surprises. Si les premières tensions ont déjà émergé, il faut encore rester souder pour ne pas amoindrir des forces qui peuvent rapidement disparaître.

Après neuf jours passés sur l’île, les candidats de la saison 16 de Koh-Lanta voient leur quotidien être de plus en plus difficile à supporter. Pourtant, le calvaire est loin d’être terminé et il reste bien du chemin avant d’atteindre la marque de fabrique de Koh-Lanta, les légendaires poteaux.

En attendant, les Jaunes et les Rouges ; les Sambor et les Naga, doivent puiser dans leurs ressources pour ne pas s’effondrer, s’affronter et, surtout, espérer remporter les épreuves.

Le 4e épisode de la saison 16 de Koh-Lanta à voir en vidéos sur TF1 Replay

Mais parviendront-ils encore à supporter la faim et la fatigue ? Un candidat parviendra-t-il, enfin, à découvrir l’anneau d’or caché sur une île non loin de là ?

Sachez que vous pouvez regarder le 4e épisode de la saison 16 de Koh-Lanta à partir de 20 heures 55 sur TF1 ce 16 septembre 2016, mais sachez que la saison 16 est aussi à voir en diverses vidéos sur le site TF1 Replay.

Rappelons, en effet, que le fait de découvrir cet anneau d’or permettra à celui qui l’aura trouvé de s’offrir une place directe en finale de cette saison 16 de Koh-Lanta !

Autre belle nouveauté cette saison ; qui découle justement de cet anneau d’or, celui ou celle qui parvient à mettre la main dessus peut avouer à ses compagnons que ses recherches ont été vaines, ou en laissant planer le doute… De quoi retrouver un jeu de poker menteur assez prenant pour le téléspectateur.

J’aime ça : J’aime chargement…