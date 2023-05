Les points de vente d’Orange Tunisie

Après le lancement d’Orange Tunisie il y a deux jours, le 5 Mai 2010 et après quelques premiers retours, positifs mais aussi négatifs, on nous communique déjà un chiffre de 80 000 puces Orange vendues le premier jour, un chiffre qui ne va cesser d’augmenter.

Les principaux points de vente annoncés par le staff Orange Tunisie sont les suivants:

Le Bardo: Immeuble 33, Avenue Habib Bourguiba,

Immeuble 33, Avenue Habib Bourguiba, Menzah 6: Logements UV4, Boulevard 146, Type5,

Logements UV4, Boulevard 146, Type5, El Nasser 2: Avenue Hédi Nouira, Immeuble Said Magasins,

Avenue Hédi Nouira, Immeuble Said Magasins, Bab Bhar : centre commercial Central Park, Avenue Jean Jaurès,

centre commercial Central Park, Avenue Jean Jaurès, Centre commercial Tunis City (Géant) ,

, Centre commercial Carrefour ,

, Le Kram: Avenue H.Bourguiba,

Avenue H.Bourguiba, La Marsa: Avenue de la Mosquée,

Avenue de la Mosquée, El Zahra: Résidence Zahra Centre Buoca – Ezahra,

Résidence Zahra Centre Buoca – Ezahra, Nabeul: Rez de chaussée Immeuble Tour d’argent- Avenue H.Bourguiba,

Rez de chaussée Immeuble Tour d’argent- Avenue H.Bourguiba, Sfax: Avenue du 7 novembre.

Pour les premiers jours, des clients ont été surpris de l’offre 3G+ qui propose, pour 30 dt par mois, quelques 3 Gigas de bande passante (par mois), ce qui est très très peu selon les tunisiens qui s’attendaient à quelque chose plus intéressante. Bref, c’est vrai que ce troisième opérateur, Orange, apporte du changement mais ce n’est pas non plus le paradis sur terre, faut peut être revoir les offres avec le début de l’été prochain.

Un petit rappel des différentes offres Orange Tunisie que vous pouvez découvrir sur cet article aussi. Vous pouvez réagir à cet article sur nos forums en cliquant ici.