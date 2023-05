La clé 3G+ d’Orange Tunisie : Offre Internet Everywhere

L’un des produits phares d’Orange Tunisie est notamment la clé 3g qui offre l’Internet Mobile partout, avec un débit qui peut atteindre plus que 7 Mbps. Une innovation et une première en Tunisie, c’est l’un des produits qui vont susciter l’intérêt de plusieurs jeunes tunisien!

Le slogan publicitaire en quelque sorte d’Orange Tunisie pour ce produit est : « Accédez à Internet depuis votre ordinateur où que vous soyez » !

Compatible avec un PC ou un Mac, la clé 3G+ est très simple d’utilisation : elle fonctionne avec toutes les offres Internet Everywhere (forfait et prépayé). Il suffit de la brancher à un ordinateur pour qu’elle s’installe automatiquement. En gros, les caractéristiques sont les suivantes:

Mobilité : Avec la clé 3G+ Internet vous suit partout!

Installation automatique,

le débit 3G+ : jusqu’à 7,2 Mbps

Fonctionnement en 2G/EDGE/3G/3G+

Garantie d’un an,

Compatibilités : Windows XP SP2 Windows Vista 32/64 bits Windows 7, 32/64 bits Mac OS 10.4 et 10.5 Non compatible avec Linux



Une première en Tunisie:

Vous surfez où vous voulez, sans frais d’abonnement, sans facture. Si vous avez épuisé votre forfait et que vous avez besoin d’un mois de connexion, il suffit de recharger une carte SIM Internet Everywhere et c’est reparti !

L’avantage principal de la clé 3G+ est sans aucun doute la mobilité ainsi qu’une connexion Internet simple sans abonnement, ni frais pour la Tunisie Telecom comme nous avons pris l’habitude avec les autres FAIs tunisiens, bref, ni frais, ni attente pour une ligne de téléphone fixe.

D’après Orange Tunisie, avec Internet Everywhere prépayé et la clé 3G +, Internet c’est quand vous voulez, où vous le souhaitez !

Internet vous suit partout, café, bureau, parc d’attraction, maison ou université, la clé 3G+ vous permet d’accéder à Internet depuis votre ordinateur fixe ou portable où que vous soyez !

Comment fonctionne-t-elle la clé 3G+?

Acquérir la clé 3G+ depuis un point de vente Orange et souscrire à la formule Internet Everywhere prépayé. Une fois en possession de la clé 3G+ et de la carte SIM Internet Everywhere, vous devez installer votre carte SIM dans la clé 3G+ dans un emplacement réservé à cet effet, brancher votre clé 3G+ sur le port USB de votre ordinateur portable ou fixe et finalement surfer en toute tranquilité où vous le souhaitez.

Si vous avez épuisé votre crédit Internet Everywhere e que vous avez besoin d’un mois de connexion Internet, il suffit de recharger 30dt (par carte de recharge mobile ou par recharge express), dés lors, un nouveau mois de connexion est automatiquement déclenché. Un autre avantage, vous rechargez uniquement quand vous en avez besoin!

Moyens de recharge:

Dans la rubrique recharger mon compte, vous pouvez recharger votre compte par carte bleue ou par carte de recharge (grattez votre carte de recharge et inscrivez le code à 14 chiffres dans l’espace de saisie prévu)

Par recharge express (dans les points de ventes agrées), vous avez la possibilité de recharger votre compte en donnant votre numéro clé 3G+ et le montant de la recharge souhaité. Enfin, la clé 3G + est une solution pour une connexion simple et immédiate.

Principales fonctionnalités:

Ultra-compacte : 40g,

Compatible 3G+/3G/EDGE/GPRS/GSM,

Compatible Windows XP, Vista, Seven, MAC 10.5 et supérieur,

Se branche sur port USB,

Plug& play, installation automatique,

Dimension: 87,5 × 26 × 11 mm,

Lecteur de carte Micro SD.

Questions/Réponses

Avec ma puce Internet Everywhere, puis-je faire des appels ou envoyer des SMS?

La carte Sim de votre clé 3G+ a été conçue spécialementpour permettre des connexions Internet. Vous ne pourrez donc ni émettre des appels ni envoyer des SMS.

Est-ce qu’il y a une garantie pour ma clé 3G+?

Votre clé 3G+ est garantie pendant une durée de 12 mois à compter de la date de son acquisition.

Que faire en cas de problèmes avec ma clé 3G+?

Pour tout problème concernant la clé 3G+, veuillez contacter le service clients d’Orange au 11 50 depuis un numéro Orange ou au 31 11 11 50 depuis un autre téléphone.

Maintenant, nous allons se focaliser sur les dessous des offres d’Orange Tunisie. On nous parle d’illimité, de 3G+, des offres à 1 dt mais peu de communication autour des prix réels, pour la clé 3G+, il faut savoir que pour se la procurer, sans souscription pour un abonnement ou autre, concrètement, vous vous dirigez vers une boutique Orange, vous souhaitez avoir seulement une clé 3G+, il faut payer 129 dt, par la suite 30dt le mois chaque fois que vous souhaitez la recharger. Ces 129 dt, comprennent un mois gratuit, donc vous allez surement entendre dire, la clé 3G+ a un prix de 99 dt. Tout calcul fait, 99 dt + 30 dt pour ce premier mois, ça nous ramène à 129 dt.

Autre point à ne pas négliger, c’est vrai que la 3G est l’internet mobile haut débit mais savez-vous que vous êtes limité à 3 Gigas par mois ? (peut être 5 Gigas).

Comme annoncé par Orange :

Afin de garantir la qualité de service de manière équitable entre ses abonnés les numéros Oranges illimités vous donne droit jusqu’à 2h de communication par appel et jusqu’à 50h par mois. Les SMS illimité vous donnent droit jusqu’à 3000 SMS par mois. L’INTERNET ILLIMITÉE VOUS DONNE DROIT JUSQU’À 3Go PAR MOIS.

