Les offres Orange Tunisie expliquées, 3G, mobile, Internet et téléphonie

Nous l’avons annoncé pour nos chers visiteurs, Orange Tunisie se lance officiellement sur le marché tunisien avec une entrée fracassante, des prix imbattables (pour le moment), des offres qui vont attirer un grand nombre de consommateurs tunisiens, et oui les tunisiens sont des grands consommateurs…

Bref, comme on s’y attendait un peu, le nouvel opérateur joue lors de cette entrée sur les prix, les prix minute les plus bas du marché (par défaut). Alors que le prix de la minute entre opérateurs, pour les deux anciens (Tunisie Télécom et Tunisiana avec les formules de base) est de 225 millimes, Orange Tunisie adopte une grille tarifaire qui ne monte pas au dessus de 210 millimes la minute. Sur son réseau propre, Orange Tunisie annonce une minute à 120 millimes.

Les prix de l’opérateur Orange Tunisie pour les communications internationales sont comme suit:

450 millimes / minute vers les mobiles de l’Europe de l’ouest,

210 millimes / minutes vers les fixes de l’Europe de l’ouest,

500 millimes / minute vers la zone UMA.

Les clés 3G ont une connectivité de 7.2Mbps pour un prix de 30 dt/mois. Comme l’a annoncé Orange aujourd’hui, 30 dt pour:

jusqu’à 7.2 Mbps,

partout sous couverture 3G,

Internet en prépayé.

Nous portons votre attention sur ce qui a été annoncé pour le haut débit, il y a un petit jeu de mot que vous devez prendre en considération, ce n’est pas partout que vous allez avoir les 7.2 Mbps, ce qui a été annoncé c’est « jusqu’à 7.2 Mbps » donc vous pouvez recevoir un débit inférieur à celui annoncé, à l’exemple de 2 Mbps. Pour résumer, selon votre emplacement et surement d’autres facteurs, vous pouvez atteindre un maximum de 7.2 Mbps.

Bref, Orange a fait son entrée aujourd’hui, le 5 mai avec en tout 20 offres dont 11 mobiles grand public. Le prix de la minute sur le réseau Orange Tunisie est facturé à 120 millimes (Num Orange vers Num Orange) et 210 millimes vers les deux autres opérateurs tunisiens, Tunisie Télecom et Tunisiana.

200 conseillers clientèle sont à dispositions des clients Orange 24/24 et 7/7 sur le 115 si vous êtes déjà Oranger et sur le 31111150 d’un téléphone autre.

Pour revenir sur ce que c’est la 3G+, c’est un nouveau réseau mobile déployé par Orange en Tunisie basé sur la technologie HSDPA. Son ouverture vous permet désormais, tout en conservant les usages classiques de votre mobile, de bénéficier du haut débit mobile pour surfer sur vos sites Internet préférés, regarder les vidéos avec une qualité supérieure. Concrètement, la 3G+ est l’internet mobile haut débit avec une qualité optimale. Vous serez toujours connecté à Internet, que ce soit avec votre mobile compatible 3G ou grâce à la clé 3G+ depuis votre ordinateur.

Les téléphones mis à disposition des clients Orange avec des packs sont les suivants:

Alcatel OT_206 à partir de 35 Dt

Alcatel OT_708 à partir de 129 Dt

Nokia 5230 à partir de 329 Dt

Samsung C 5130 à partir de 169 Dt

Samsung Galaxy Spica à partir de 499 Dt

Samsung Omnia Pro à partir de 499 Dt

Samsung B 3210 Corby à partir de 209 Dt

Promotion découverte prépayée:

Jusqu’au 31 Mai avec l’offre prépayée Orange une SIM offerte pour une SIM achetée + double recharge vers tous les opérateurs + à partir de 10 DT consommés vous pouvez appeler 2 numéros Orange en illimité. La clé 3G+ à 1 Dt et pour tout paiement de 6 mois d’avance de votre forfait Internet Everywhere, la Clé 3G+ ne vous coûte plus que 1 DT. Cette offre est valable jusqu’au 31/05/2010.

Promotion mobile prépayé:

Votre Samsung E1080 à 1 DT pour 40 DT d’achat de carte de recharge. Les 40 DT de crédit doivent être achetés en carte de recharge Orange uniquement (2x20DT ou 4 x 10 DT ou 1 x 20 + 2 x 10..), le mobile Samsung E1080 ne peut pas être acheté hors pack. Cette promotion est disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Promotion mobile Mix:

Pour les forfaits Mix 15, vous pouvez bénéficier du Samsung E1080 à 1DT pour le paiement de 3 mois d’avance, pour les forfaits Mix 30, vous bénéficiez du LG GS108 à 1DT pour le paiement de 3 mois d’avance et finalement pour les forfaits Mix 50, vous allez bénéficier de l’Alcatel OT 708 à 1DT pour le paiement de 3 mois d’avancePromotion valabe jusqu’au 31 Mai 2010.

Promotion mobile optima:

Pour les forfaits Optima 50, vous bénéficiez du téléphone Samsung C5130 3G à 1DT pour le paiement de 4 mois d’avance.

Pour les forfaits Optima 100, vous pouvez bénéficier du Nokia 5230 3G à 1DT pour le paiement de 4 mois d’avance.

Pour le troisième forfait Optima 150, vous bénéficiez du mobile Samsung I5700 3G à 1DT pour le paiement de 4 mois d’avance.

Internet mobile 3G+ :

Nous avons publié un article traitant de l’offre Internet mobile 3G+ offerte par Orange Tunisie que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien. Nous rappelons toutefois qu’il existe bel et bien des points à ne pas négliger pour l’offre Internet 3G+, à vérifier auprès des points de vente bien sûr.

A noter que, d’après Orange, pour garantir la qualité de service de manière équitable entre ses abonnés:

Lles numéros Oranges illimités vous donne droit jusqu’à 2h de communication par appel et jusqu’à 50h par mois.

Les SMS illimité vous donnent droit jusqu’à 3000 SMS par mois.

L’internet illimitée vous donne droit jusqu’à 3 Go par mois.

La couverture réseau 3G s’étale sur 45% du territoire tunisien, le grand Tunis, Sfax et Sousse.

Si vous regardez des films en streaming et souhaitez poursuivre cette passion, nous vous conseillons pas d’opter pour cette solution d’Internet Mobile.

