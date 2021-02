La sortie de la Nintendo Switch, le Nokia 8 et un court métrage Ghost Recon Wildlands avec Amazon et Ubisoft > Comme à l’accoutumer, l’on revient sur quelques infos majeures de la technologie et high tech, l’occasion, alors, de découvrir ; ou redécouvrir, des faits notables qui auront ponctué les journées des amateurs.

Après une conférence assez bien menée le 13 janvier dernier, il était impossible de ne pas évoquer le cas Nintendo et sa nouvelle console, la Nintendo Switch. Puisque nous avons déjà abordé le sujet juste ici, nous allons surtout revenir sur quelques infos qu’il ne fallait pas rater, comme le prix et la date de sortie par exemple.

Ainsi, les joueurs qui n’attendent que la sortie de la Nintendo Switch pour se faire plaisir, peuvent se rassurer et faire une croix au calendrier. Prévue pour une sortie le 3 mars 2017, l’on ne pourra que vous conseiller de passer par la case précommande pour être certain d’acquérir un exemplaire de cette console hybride.

Certes, rien ne laisse ; pour le moment, penser à une rupture des stocks, mais il ne fait nul doute que l’on passe par là, Nintendo oblige. Du côté du prix, c’est 299 dollars du côté des USA, tandis qu’en Europe, en revanche, le prix de la Nintendo Switch est fixé à 329,99 euros (même 349,99 €à un moment sur Amazon). Sur le papier, personne n’imaginait un prix aussi élevé pour la sortie de la Nintendo Switch, et l’annonce se veut plus perturbante que capable de mettre en confiance. De même, Nintendo ne devra pas réitérer l’erreur de la Nintendo Wii U, et devra être capable de proposer de nombreux softs, tout en possédant un line-up convenable.

Suite à Nintendo et sa Nintendo Switch dont la date de sortie était longuement spéculé, une autre annonce venait faire trembler le monde de la technologie, avec le Nokia 8.

Alors que nous évoquions, il n’y pas si longtemps, le retour aux affaires de la marque historique qu’est Nokia, cette dernière aura levé le voile sur le Nokia 6, son premier smartphone de 2017. Toutefois, et l’histoire ne s’arrête pas là, puisqu’un Nokia 8 aura été aperçu lors du CES. Si ce dernier ne s’est pas encore dévoilé, il devrait se présenter sous les yeux du monde entier, lors du MWC (Mobile World Congress) de Barcelone, dès le mois de février.

Se voulant être un smartphone haut de gamme, capable de rivaliser avec Samsung et LG, le Nokia 8 n’est, pour le moment, que pures spéculations. Si tout cela semble possible, l’on attendra patiemment février pour découvrir les caractéristiques du smartphone, si, toutefois, le Nokia 8 est réellement d’actualité (ce que nous pensons néanmoins).

Enfin, impossible de finir cet article sans évoquer le partenariat entre Amazon et Ubisoft, afin de proposer un court métrage basé sur la licence Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, en marge de la sortie du titre. Si Ubisoft n’est pas en terre inconnue ; l’on pourra saluer les performances honorables du film Assassin’s Creed en terme d’entrées, l’on ne pourra que constater que l’éditeur de jeux-vidéo n’a de cesse de vouloir se diversifier (ndlr, rajoutons encore les figurines de bonne qualité). Son partenariat avec Amazon propose aux membres Premium de la plate-forme de ventes en ligne, de découvrir en exclusivité ce court-métrage Ghost Recon Wildlands, signe de l’envie de s’imposer que possède ces deux géants.

