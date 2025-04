La Tunisie accueillera le 38ème congrès de la FIDH

“La Tunisie accueillera en avril 2013, le 38e congrès de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) qui sera axé sur le thème du développement des droits de l’homme dans le monde”, a annoncé Mme Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH.

“Prendront part à cette réunion, plus de 400 militants et défenseurs de droits de l’homme venus de 100 pays ainsi que des représentants d’environs 160 associations de défense des droits humains dans le monde”, a t-elle ajouté à l’issue d’un entretien, mardi, avec Samir Dilou, ministre des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle.

Elle a également déclaré que sa rencontre avec le ministre a porté notamment sur le dossier des droits de l’homme, la situation sécuritaire en Tunisie, ainsi que sur l’indépendance des médias publics.

Créée en 1992, la FIDH, qui siège à Paris, est une Organisation non gouvernementale (ONG) qui milite pour la protection des droits de l’homme et enquête sur les violations commises.

Elle est présidée depuis avril 2007 par Souhayr Belhassen, journaliste et défenseuse des droits de l’Homme, originaire de la ville de Gabès.

J’aime ça : J’aime chargement…