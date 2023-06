La pièce de théâtre le fusible en direct et les 7 vies de Stéphane Plaza à regarder sur M6 : Replay vidéo documentaire 6Play

Le fusible et le documentaire les 7 vies de Stéphane Plaza sur M6 > Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir un Stéphane Plaza comme ils ne l’ont certainement jamais vu. Au programme de la soirée sur M6, une pièce de théâtre en direct, pour commencer, puis un documentaire inédit retraçant la vie de Stéphane Plaza ; et tout cela, à partir de 21 heures.

Cette soirée dédiée à Stéphane Plaza sur M6, débute par la retransmission en direct depuis le théâtre des Bouffes-Parisiens, de la pièce de théâtre le fusible, une comédie alliant avec brio l’humour, les quiproquos, les scènes désopilantes et les nombreux fous rires, où les comédiens parviennent à toucher le public. L’on retrouve donc Paul, un homme d’affaires de 45 ans, qui est sur le point de changer radicalement de vie. Il a absolument tout planifié, de son divorce à son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse, en passant par la vente de son site Internet à une société Russe. Seul confident de ses souhaits, Michel, un génie de l’informatique un peu niai, et qui suit Paul sans jamais sourciller. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu, puisque suite à une explosion d’un four, Paul va perdre la mémoire.

S’en suit un documentaire inédit, les 7 vies de Stéphane Plaza. En onze années de carrière, Stéphane Plaza aura réussi à s’imposer comme l’un des animateurs préférés du PAF, tout en réussissant à concilier sa vie d’agent immobilier et d’âme charitable. Ce documentaire suit alors Stéphane Plaza dans ses nombreuses vies et activités professionnelles.

La pièce de théâtre le fusible en direct et le documentaire les 7 vies de Stéphane Plaza sont à regarder sur M6, à partir de 21 heures.