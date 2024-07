Les clients d’Equity Bank sont désormais libres grâce à Airtel Money

NAIROBI, Kenya, 30 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Equity Bank et Airtel Kenya (http://www.airtel.com) ont conclu aujourd’hui un partenariat qui permettra d’offrir des solutions complètes de commerce mobile à leurs clients au Kenya, à travers Airtel Money.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/airtel.jpg

Le service, disponible à tous les clients d’Equity Bank qui ont des lignes Airtel, leur permettra d’accéder aux plates-formes de services bancaires mobiles d’Airtel, d’effectuer des opérations financières et de retirer de l’argent dans toutes les succursales d’Equity Bank à travers le pays.

Airtel Money permettra également aux clients de payer leurs factures d’électricité, de recevoir des notifications de transactions bancaires, de vérifier le solde de leurs comptes et de recevoir des relevés bancaires.

S’exprimant lors du lancement, le PDG du Groupe Equity Bank, le Dr. James Mwangi a déclaré: «Nous sommes heureux de conclure cet accord avec Airtel. Il renforce notre engagement à étendre l’inclusion financière en Afrique de l’Est en permettant aux populations non-bancarisées et sous-bancarisées de profiter des avantages des paiements mobiles, tout en nous donnant la possibilité de mieux servir les clients d’Airtel».

«Nous allons continuer à renforcer notre modèle d’affaires grâce à l’innovation, l’utilisation accrue de la technologie, l’automatisation afin d’améliorer l’expérience client et les collaborations avec les intervenants de l’industrie tels que Airtel», a déclaré le Dr. Mwangi.

«Ce partenariat avec Equity Bank renforce l’accessibilité d’Airtel Money pour nos clients à travers le Kenya. Les 203 succursales et les 600 guichets automatiques d’Equity Bank viendront compléter les 10 000 agents d’Airtel Money répartis à travers le pays. C’est désormais plus facile et plus commode pour les clients d’avoir accès aux services de dépôt et de retrait d’argent d’Airtel Money», a déclaré M. Jayant Khosla, le PDG d’Airtel pour l’Afrique anglophone.

M. Khosla, qui a souligné que les services de commerce mobile d’Airtel facilitent la vie de ses clients, a également ajouté que la société de télécommunications va continuer à informer ses clients sur les avantages d’Airtel Money qui est un service pratique et simple à utiliser.

«Equity Bank et Airtel Money ont pris l’engagement d’assurer l’inclusion financière d’un grand nombre de personnes au Kenya. Je suis certain que cette relation va, dans les jours à venir, favoriser l’épanouissement de nombreuses personnes dans la région de l’Afrique de l’Est», a déclaré M. Khosla.

Airtel Money est en passe de devenir le moyen privilégié pour envoyer et recevoir de l’argent à travers le Kenya et l’Afrique de l’Est. Les clients utilisent le service pour payer les factures de services publics tels que les factures d’électricité. Le processus est automatisé et instantanné. Le service offre aux clients un mode rapide et sécurisé pour effectuer leurs transactions financières.

Airtel s’est lancé dans le commerce mobile il y a deux ans et possède maintenant un vaste réseau qui comprend plus de 10 000 agents dont des banques, des agents bancaires, des chaînes de supermarchés et des points Posta.

Le partenariat avec Equity Bank aidera aussi l’adoption du commerce mobile en Afrique sub-saharienne où Airtel Money s’est étendu à 16 pays. Les gouvernements, les entreprises et les institutions de ces pays demandent de plus en plus des services pratiques de traitement de transactions financières.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africaine pour Bharti Airtel Limited.

À propos de Bharti Airtel

Bharti Airtel Limited est l’une des plus grandes sociétés de télécommunications dans le monde avec des opérations dans 20 pays en Afrique et en Asie. Basée à New Delhi, en Inde, la société fait partie des quatre plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde en termes du nombre d’abonnés. En Inde, elle offre des services variés : notamment des services mobiles 2G et 3G, des lignes fixes, du haut débit ADSL, l’IPTV et le DTH, et des solutions pour entreprises et services nationaux et internationaux de longue distance aux opérateurs de téléphonie. Sur les autres marchés, elle fournit des services mobiles 2G et 3G, ainsi que le commerce mobile. Bharti Airtel comptait plus de 277 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses marchés à la fin du mois de Juin 2013. Pour en savoir plus, consultez le site: www.airtel.com

Contacts:

Dick Omondi

Bharti Airtel

Email: [email protected]

Tel: +254 737 048 009

J’aime ça : J’aime chargement…