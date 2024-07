M. BAN KI-MOON DÉCLARE QUE LES ATTENTATS TERRORISTES NE DEVRAIENT PAS DÉCOURAGER LES PARTENAIRES DE LA SOMALIE OU AFFAIBLIR LEUR DÉTERMINATION À SOUTENIR LE PEUPLE ET LE GOUVERNEMENT DE LA SOMALIE

NEW YORK, 30 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus forts l’attentat terroriste perpétré, le 27 juillet, contre le bureau du personnel turc à Mogadiscio.

Le Secrétaire général exprime ses sincères condoléances au peuple et au Gouvernement de la Turquie ainsi qu’au peuple somalien. Ses pensées vont aux familles et aux amis des personnes tuées ou blessées.

La Turquie est un partenaire important du Gouvernement fédéral de Somalie et tente, dans des conditions très difficiles, d’aider le peuple du pays dans ses efforts pour parvenir à instaurer la paix, la stabilité et le développement. Les attentats terroristes de cette nature ne devraient pas décourager les partenaires de la Somalie ou affaiblir leur détermination à soutenir le peuple et le Gouvernement de la Somalie qui travaillent courageusement pour construire la paix dans leur pays.

J’aime ça : J’aime chargement…