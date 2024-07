Didier Reynders à propos des élections en Mali

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 29 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères, Didier Reynders, félicite le peuple malien pour avoir participé en grand nombre, dans le calme et dans la dignité, au premier tour des élections présidentielles, ce 28 juillet. Malgré les circonstances particulières de ce scrutin, et notamment les difficultés pour les électeurs déplacés ou réfugiés à voter effectivement, les élections semblent à première vue avoir pu se dérouler de façon globalement satisfaisante, confirmant l’aspiration du peuple malien à la paix et la démocratie.

Didier Reynders attend avec intérêt les conclusions des missions d’observation électorale, en particulier celle de l’Union Européenne.

Il importe de maintenir cet élan de stabilisation et pacification dans l’ensemble du pays. A cet égard, les autorités et le peuple du Mali peuvent continuer à compter sur l’appui de la Belgique.

