EMIRATS ARABES UNIS – ENTRETIEN DU MINISTRE AVEC CHEIKH ABDALLAH BIN ZAYED AL NAHYAN, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L’ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS

PARIS, France, 29 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue émirien, Cheikh Abdallah Bin Zayed Al Nahyan. C’est leur quatrième rencontre en huit mois.

Les Emirats arabes unis et la France ont construit depuis plus de quarante ans une relation solide fondée sur des projets structurants et sur une grande confiance.

Le Président de la République et Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président de la Fédération, ont décidé le 15 janvier dernier, de donner une nouvelle ambition à notre partenariat. Les récents développements dans le domaine des équipements de défense illustrent nos capacités à construire une nouvelle phase de notre partenariat stratégique pour les vingt-cinq prochaines années. M. Laurent Fabius et Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan se sont félicités de cette avancée qui marque un tournant dans notre relation.

C’est dans cet esprit de partenariat stratégique que s’est poursuivie aujourd’hui, entre les deux Ministres, la concertation de nos deux pays sur les dossiers régionaux, en particulier l’Egypte, la Syrie et les répercussions de la crise syrienne dans la région, mais aussi la Libye au sujet de laquelle la France a marqué sa solidarité avec les Emirats arabes unis à la suite de l’attaque de l’ambassade des EAU à Tripoli. Les échanges de vues ont montré une grande convergence d’analyses face aux défis de la région, notamment celui que constitue l’extrémisme.

Les deux Ministres ont passé en revue les principaux projets de la relation bilatérale, en soulignant les objectifs et les échéances fixés pour les prochains mois, notamment dans le domaine économique.

