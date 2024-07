Canada / Le ministre Baird consterné par la violence en Égypte

OTTAWA, Canada, 28 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird a fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« Le Canada est extrêmement préoccupé et consterné par les signalements d’affrontements meurtriers survenus la nuit dernière à Nasr City.

« Nous offrons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées.

« Le Canada exhorte toutes les parties en Égypte à demeurer calmes, à éviter la violence et à entamer un dialogue politique significatif.

« Le Canada est fermement convaincu que le seul moyen d’aller de l’avant et de rétablir le calme consiste à respecter la voix de tous les citoyens égyptiens et les contributions de la société civile égyptienne, y compris les minorités religieuses. Tous les Égyptiens méritent d’avoir leur rôle à jouer dans la stabilité et la prospérité de l’Égypte.

« Nous demandons instamment à tous les dirigeants égyptiens de dénoncer cette violence. »

