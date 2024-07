Egypte / Déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères

PARIS, France, 28 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères

La France déplore le bilan déjà très lourd des heurts en Egypte. Elle appelle toutes les parties, et notamment l’armée, à faire preuve de la plus grande retenue. Tout doit être mis en oeuvre pour éviter l’escalade de la violence. Nous invitons toutes les parties au calme et à la recherche du compromis pour qu’une solution politique se dégage pacifiquement et que des élections soient organisées dans les meilleurs délais, conformément aux engagements pris par les autorités égyptiennes de transition.

J’aime ça : J’aime chargement…