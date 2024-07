Didier Reynders à propos de la réunion du Conseil de Sécurité sur les Grands Lacs

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 26 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders se réjouit de l’initiative prise par le Secrétaire d’Etat américain John Kerry de convoquer ce 25 juillet une réunion à haut niveau du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.

La Belgique a été invitée à participer à ce débat rehaussé de la présence de plusieurs ministres de la région, ainsi que du Secrétaire Général des Nations-Unies, du Président de la Banque mondiale et de l’Envoyée Spéciale pour les Grands Lacs Mary Robinson.

Cette réunion a permis l’adoption d’une déclaration qui rappelle le soutien de la communauté internationale à l’Accord-Cadre pour la Paix, la Sécurité et le Développement, ainsi qu’à la mise en place de la Brigade d’intervention de la Monusco et à l’engagement diplomatique personnel de Madame Robinson. Comme Didier Reynders a eu l’occasion de le souligner il y a quelques jours dans un communiqué, la récente reprise des combats autour de Goma rappelle l’urgence de mettre fin à l’action des groupes armés dans les Kivus.

Dans sa déclaration, le Conseil de Sécurité condamne la reprise des combats par la rébellion du M23 et exige son démantèlement et désarmement. De même, les autres groupes armés tels que les FDLR (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda), les ADF- Nalu et les groupes Mai-Mai doivent être désarmés et démantelés. Plusieurs participants à cette réunion à haut niveau dont la Belgique, ont appelé à ce que tout soutien externe à ces groupes armés cesse et qu’il soit mis fin au plus vite aux violences et aux terribles exactions commises contre les populations civiles.

Dans deux semaines, Didier Reynders se rendra en République Démocratique du Congo et aura l’occasion d’évoquer ces différents points avec les autorités congolaises. Il se rendra ensuite à Nairobi, où se tiendra à la fin de ce mois le prochain sommet de la Conférence internationale pour la Région des Grands Lacs.

