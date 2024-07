Ban ki-Moon condamne l’assassinat de Mohamed Brahmi

NEW YORK, 26 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général condamne l’assassinat, aujourd’hui, de Mohamed Brahmi, un membre de l’opposition et de l’Assemblée nationale constituante tunisienne. Le Secrétaire général note qu’il s’agit du second assassinat d’une personnalité politique en Tunisie cette année. Il appelle au calme et souligne que des actes de violence politique affaiblissent les institutions légitimes de l’État qui sous-tendent le processus démocratique. Cet acte odieux ne doit pas entamer les progrès que la Tunisie continue de faire dans sa transition démocratique, y compris en ce qui concerne la Constitution, et pour satisfaire les aspirations sociales et économiques du peuple tunisien.

